Sylvain Rochon dépose une pétition de 1 500 signatures

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a déposé, jeudi matin, une pétition de près de 1 500 signatures réclamant du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports qu'il « se saisisse de l'étude de préfaisabilité sur le pont Sorel-Tracy – Lanoraie, l'enrichisse des informations qu'il possède, fixe les conditions de réalisation du projet et détermine l'appui technique et financier qu'il peut lui consentir ». Initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy métropolitain, cette pétition fait suite au projet élaboré par le promoteur privé, Luc Poirier.

« Ce pont fait rêver la population de Sorel-Tracy depuis plusieurs années, a rappelé le député. Et on ne peut nier qu’il créerait une ouverture intéressante pour le développement économique de la ville et de la région. Il mérite certainement qu’on s’y arrête et qu’on en examine attentivement tous les aspects sur les plans environnemental, technique, financier et social. Je vais continuer de le faire valoir auprès du gouvernement. Il nous faut une analyse rigoureuse qui ne néglige aucun aspect ».