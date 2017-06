Politique d’acquisition des œuvres d’art : dévoilement des œuvres et des artistes choisis

La Ville de Sorel-Tracy avait convié les artistes, dont les œuvres ont été acquises dans le cadre de sa Politique d’acquisition d’œuvres d’art, à un vernissage le 20 juin.

Les artistes dont les œuvres ont été retenues sont : Anik Péloquin, Élisabeth Dupond, Frédérique Pelletier, Jenny Lapointe, Marie-Ève Arpin, Valérie Gobeil, Yechel Gagnon et Yves Gaboury. Les œuvres artistiques seront exposées dans le pavillon du quai Catherine-Legardeur.

Le jury qui a sélectionné les œuvres était formé de Christine Bouvette, régisseuse au Services des loisirs, d’Anik de Repentigny, professeure en Arts et lettres au Cégep, de Joannie Verreault, artiste et photographe, de Patrick Péloquin, conseiller et de Louis Latraverse, responsable des Communications à la Ville.

Rappelons que la Ville a prévu un montant de 5000 $ par année pour faire l’acquisition d’œuvres d’art d’artistes de la région ou d’ailleurs.



Marie-Ève Arpin

Les Montagnards



Élisabeth Dupond

Embâcles IV



Yves Gaboury

Une pluie de courte pointe



Yechel Gagnon

Parfum de silence



Valérie Gobeil

Cette chaussette que je cherchais



Jenny Lapointe

Le Nord au Sud



Frédérique Pelletier

Mémoire grise #1



Anik Péloquin

Doux Instants