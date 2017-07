Sylvain Rochon rend hommage à Jean-Marc Lebeau

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a appris avec tristesse le décès subit du journaliste Jean-Marc Lebeau et a tenu à assurer sa famille et toutes celles et ceux qui l'ont connu et aimé de ses meilleures pensées.

« On gardera de Jean-Marc Lebeau, qui a pratiqué le journalisme pendant plus de 50 ans, le souvenir d'un journaliste intègre, cultivé et polyvalent, a affirmé le député. C’était un communicateur né. Sa maîtrise de la langue et son intime connaissance de la grande comme de la petite histoire de la région nous auront offert le privilège de reportages, d'analyses et de commentaires toujours fouillés et pertinents. Si la plupart d’entre nous ont appris à le connaître et à l’apprécier au cours de ses années à CJSO, j’aime pour ma part me rappeler qu’il m’a offert ma première chance comme chroniqueur au Courrier Riviera, à l’âge de 16 ans. »

Sylvain Rochon a aussi souligné à quel point Jean-Marc Lebeau aimait son coin de pays et à quel point il s’est investi, tout au long de sa vie, dans son développement culturel et touristique et, plus récemment, dans le domaine de la santé, en prenant une part très active dans la croisade réussie en faveur du bronchoscope.

« Il est parti trop tôt mais il aura vécu intensément et nous aura donné beaucoup, sur une base individuelle pour plusieurs d’entre nous mais aussi d’un point de vue collectif, a poursuivi le député. Sa voix profonde et chaleureuse, son rire franc et spontané, ses propos sensés nous ont marqué et nous manqueront. Salut Jean-Marc, et merci ! Tu as été un véritable artisan de notre fierté régionale. »