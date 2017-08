Dominique Ouellet sollicite un troisième mandat

Dominique Ouellet, conseillère municipale du district Pierre-De Saurel (# 8 ) de la ville de Sorel-Tracy depuis 2009, sollicite un troisième mandat. « Je sollicite auprès de mes concitoyennes et concitoyens le privilège – parce que c’en est un – de les représenter encore au conseil municipal », a-t-elle affirmé. La présidente-fondatrice de Gestionix, une firme de conseil en gestion qui travaille surtout avec des organismes communautaires, veut ainsi continuer à améliorer le milieu de vie des gens de son district d’abord, mais aussi de l’ensemble de la ville.

« Depuis mon premier mandat, en 2009, j’ai toujours poursuivi le même objectif : permettre un développement intelligent et durable de notre territoire qui tienne compte des besoins de tous nos citoyens, des familles aux personnes âgées, en passant par les étudiants, les jeunes travailleurs, les gens d’affaires et incluant les plus démunis d’entre nous. Et j’ai toujours soutenu, et je soutiens encore, que la seule façon d’y arriver est de travailler de concert avec la population et tous les acteurs concernés. »

Sans entrer dans le détail de son programme électoral qui sera dévoilé plus tard, Mme Ouellet a établi ses priorités, tant pour son district que pour la ville. « Le territoire du district Pierre-De Saurel est à la fois péri-urbain et agricole vers Saint-Robert, dans la continuité du boulevard Fiset, et très résidentiel vers Sainte-Victoire, le long du Richelieu, a rappelé la conseillère sortante. Il faut donc une approche globale et équilibrée. Deux aspects me semblent requérir une attention particulière : un, le développement des terrains boisés qui occupent une partie importante du territoire, afin de revitaliser l’ensemble du district, mais en tenant compte des enjeux particuliers de ceux et celles qui demeurent aux abords; deux, améliorer l’entretien des parcs et favoriser le renouvellement et la modernisation de leurs infrastructures, pour mieux répondre aux besoins de ceux qui les fréquentent. »

Pour la ville, Dominique Ouellet prône aussi une approche globale et concertée plutôt que des interventions à la pièce. « Sur le plan du développement économique, nous avons deux assises importantes sur lesquelles miser : d’une part le statut de technopôle en écologie industrielle, qu’il faut développer davantage avec des projets concrets; et d’autre part, l’implantation d’une zone industrialo-portuaire sur les anciens terrains d’Hydro-Québec qui constitue une opportunité unique! Là encore, il faut trouver une façon de lier ces deux pôles de développement et arriver à unir nos forces pour les amener à leur plein potentiel. »

Dominique Ouellet se présente comme candidate indépendante. « Ce que je veux, c’est travailler pour la population de mon district et celle de l’ensemble de la ville et faire avancer les dossiers. Pour y arriver, je compte collaborer, comme je l’ai toujours fait, avec ceux et celles que les gens auront choisi pour les représenter. »