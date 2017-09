Jean-Christian Clément sera candidat dans le district no 6 « Des Gouverneurs »

Mon expérience en tant que président à la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) en 2015-2016 m’a permis de prendre conscience de la réalité économique de notre région, de ses enjeux et de son potentiel de développement. J’ai aussi eu la chance de collaborer sur différents dossiers qui contribuent à la vitalité de notre collectivité tels que le Festival de la gibelotte, la Guignolée des affaires, le virage numérique et bien d’autres. C’est donc pour moi une suite logique de vouloir continuer à m’impliquer et à être au service de la communauté en décidant de poser ma candidature comme conseiller municipal dans le district « Des Gouverneurs » pour les élections de novembre prochain.



Étant natif de la région et un résident du secteur, je souhaite travailler de concert avec les acteurs régionaux afin de mettre en valeur les pôles d’attractions que nous possédons et les avantages de vivre à Sorel-Tracy. Nous avons besoin de contrer l’exode des jeunes et de stimuler de nouveaux investissements, tant économiques que sociaux. Notre ville a besoin d’un nouveau regard et de sang neuf afin de demeurer proactive et de pouvoir se positionner sans envier les municipalités de tailles comparables. Copropriétaire de l’entreprise Les Celliers Klément, mes expériences en tant qu’administrateur et entrepreneur, en plus d’être jeune père de famille, amèneront un souffle nouveau sur les dossiers en cours et ceux qui doivent être mis de l’avant pour améliorer notre qualité de vie.



À travers mes expériences de gestion au sein de divers organismes et événements, tels qu’Info-Crime, la Corporation Yoseikan Budo, le Salon des vins de Sorel-Tracy, sans parler de diverses chambres de commerce, j’ai eu la chance de développer une vision reposant sur des valeurs de transparence, de rigueur et de solidarité. Je serai donc en mesure d’être à l’écoute des besoins et des préoccupations des citoyens du district « Des Gouverneurs » et de bien défendre leurs intérêts au sein du conseil. Que ce soit l’aménagement des rues, des parcs ou l’efficacité des services municipaux, le succès de notre ville commence par la santé du citoyen et son bien-être! C’est pourquoi je mettrai en place un système de communication efficace afin de favoriser le travail d’équipe et stimuler l’action citoyenne. De plus, je poserai un regard rationnel et dans l'intérêt collectif sur les dossiers régionaux tels que le terrain de l'ancienne centrale thermique, Statera, le Marché Richelieu et les activités touristiques permettant de générer de l'argent neuf pour la région, tout en m’assurant du bon déroulement des processus décisionnels à la mairie.



Selon moi, un élu se doit d'être au service de la communauté en suivant des lignes de conduites basées sur des valeurs altruistes, de faire preuve d'un dévouement orienté vers des intérêts collectifs plutôt que personnels.