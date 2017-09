Le projet de pont Sorel-Tracy-Lanoraie n’est pas défendu sérieusement par le maire Serge Péloquin

L'homme d'affaires Luc Poirier propose d'ériger un nouveau pont sur le fleuve Saint-Laurent, principalement financé par le privé, afin de relier Sorel-Tracy et Lanoraie. Le promoteur immobilier a embauché la firme de génie Stantec pour évaluer sommairement le coût d'un pont reliant Sorel-Tracy et Lanoraie. Les ingénieurs ont chiffré la construction à 392 millions, en incluant les frais de financement.

Malgré la construction d'un pont, Serge Péloquin souhaite qu'un service de traversier soit maintenu entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola. « Il ne faudrait pas cesser l'activité du traversier complètement. Il faudrait trouver une façon de le maintenir en lui donnant une vocation plus touristique », estime Serge Péloquin. Selon lui, ce lien demeurerait utile pour les piétons, les motoneigistes l'hiver et les cyclistes l'été. Il a fait cette déclaration sans consulter Luc Poirier et cette affirmation va à l’encontre du projet présenté par le promoteur.

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a déposé, en mai 2017, une pétition de près de 1500 signatures réclamant du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports qu'il se saisisse de l'étude de préfaisabilité sur le pont Sorel-Tracy et Lanoraie, l'enrichisse des informations qu'il possède, fixe les conditions de réalisation du projet et détermine l'appui technique et financier qu'il peut lui consentir. Initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, cette pétition fait suite au projet élaboré par le promoteur privé, Luc Poirier. « Ce pont fait rêver la population de Sorel-Tracy depuis plusieurs années, a rappelé le député. Et on ne peut nier qu’il créerait une ouverture intéressante pour le développement économique de la ville et de la région ».

Contrairement à Serge Péloquin, je vais prendre une position très claire et forte dans ce dossier : « je suis en faveur du pont Sorel-Tracy-Lanoraie et je vais tout faire pour faire avancer positivement ce dossier ». Contrairement à Serge Péloquin, je ne désire pas émettre des hypothèses sans me documenter. Par conséquent : « Je mettrai en place un comité qui aura comme mandat de commander une étude visant à analyser l’ensemble des options dans ce dossier. »

Cette étude tiendra compte de divers scénarios dont les aménagements possibles sur le pont proposé par le promoteur. L’étude tiendra compte de l’aspect économique, environnemental et social de tous les scénarios s’offrant à nous. Un aspect qui me préoccupe fortement et depuis longtemps, est la qualité de vie des résidents du centre ville. Ces gens sont confrontés constamment à une circulation de véhicules parfois dérangeante et perturbante. L’analyse en tiendra compte et viendra peut-être proposer des améliorations à la qualité de vie des résidents du quartier.



C’est précisément cette façon de faire, contraire à celle de Serge Péloquin, que je propose à la population de Sorel-Tracy, c’est-à-dire : « toujours travailler ensemble, et surtout, toujours en concertation avec les partenaires. »