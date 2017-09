Parc éolien Pierre-De Saurel : Marcel Robert, homme d’action et de réalisations

Lors d’un deuxième mandat, et aussi tôt qu’en 2007-2008, Marcel Robert ralliait l’ensemble des maires de la MRC de Pierre-De Saurel pour la réalisation de deux études dans le cadre d’un projet de parc éolien. En décembre 2010, Hydro-Québec Distribution annonçait qu'elle avait retenu le projet de parc éolien communautaire présenté par la MRC de Pierre-De Saurel, dans le cadre de son appel d'offres lancé en avril 2010. La MRC de Pierre-De Saurel est la seule MRC du Québec à avoir présenté un projet de parc éolien 100 % communautaire, c'est-à-dire sans avoir conclu une entente avec un partenaire privé œuvrant dans le domaine. Le projet s’autofinancera et apportera annuellement des profits de plus de 1,5 M$ dans la région.

Cette initiative « 100 % MRC », lancée par Marcel Robert, a été un des éléments déterminants pour l’acceptation du projet par Hydro-Québec Distribution. Le parc éolien Pierre-De Saurel, d’une superficie de 5,5 km² comprend 12 éoliennes : 5 à Yamaska, 4 à Saint-Aimé et 3 à Saint-Robert. Le projet est sécuritaire et autofinancé par des revenus garantis par Hydro-Québec avec un contrat de 20 ans, indexés annuellement pour un total estimé de 206 M$. La MRC de Pierre-De Saurel, ainsi que les municipalités la composant, profiteront de la totalité des retombées directes de plus de 50 millions de dollars sur 20 ans.*

Lors de l’inauguration du parc, en février 2017, le représentant du gouvernement du Québec et député de La Prairie, Monsieur Richard Merlini, n’a pas manqué de souligner : « Les artisans de ce projet sont des pionniers en la matière ». Il a tenu également à préciser : « Ce projet est né de la volonté des élus de la MRC. Il est une fierté pour toute la région. Il permettra à la MRC de générer des retombées importantes pour la communauté. Il est à ce jour le premier projet éolien au Québec entièrement communautaire ».

