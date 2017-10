Lancement de la campagne de Alain Maher dans le district no 5 Du Faubourg

Aux cours des dernières années, il a été un interlocuteur privilégié des citoyens Du Faubourg à l’hôtel-de-ville. Ses décisions et ses actions ont toujours été au bénéfice des citoyens et à l’amélioration de leur qualité de vie tout en respectant leur capacité à payer.



De la parole aux actes…



De 2013-2017, il avait inscrit à son agenda 6 projets qui sont actuellement tous réalisés représentant plus de 7 M$ d’investissements dans les infrastructures de notre quartier.



Au cours des prochaines semaines, vous aurez certainement l’occasion de le rencontrer lors de ses visites de quartier et il vous proposera un programme ambitieux mais réaliste pour les 4 prochaines années.



En terminant, cette année son agent officiel est monsieur Luc Hébert. Mentionnons que les limites du quartier ont été modifiées. (Voir le territoire sur le site : https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/images/pdf/greffe/carte_electorale_dec2016.pdf)