Création d’un Fonds de développement régional

Les maires des municipalités membres de la MRC ont déterminé que les excédents des sommes versées par le Parc éolien Pierre-De Saurel seraient répartis entre les municipalités du territoire au prorata de leur richesse foncière uniformisée. Au total, c’est près d’un demi-million de dollars que les municipalités se partagent pour les premiers six mois d’opération du parc éolien. Un consensus a rapidement été établi afin qu’une portion du montant soit réservée à des projets régionaux, et ce sera au prochain Conseil de la MRC à déterminer de quelle façon il en fera usage.

Marcel Robert désire convaincre les maires de la MRC afin de mettre en place un Fonds de développement régional (FDR) appliquant les principes du développement durable. Pour y arriver, il propose de s’inspirer de la Loi sur le développement durable du Québec à partir des grands principes suivants :

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE : La région de Sorel-Tracy a été durement touchée par d’importantes pertes d’emplois. Elle est encore aujourd’hui dépendante d’un modèle économique mono-industriel très fragile. Je recommanderai que l’utilisation du Fonds de développement régional vise à financer en priorité la création d’emplois permettant la diversification de notre économie locale et régionale.



PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES : Je recommanderai que l’utilisation du Fonds de développement régional vise à financer le démarrage et le maintien des activités reconnues au sein de la Technopole en écologie industrielle.



ÉQUITÉ ET SOLIDARITÉ SOCIALES : Je recommanderai que l’utilisation du Fonds de développement régional vise à financer des projets et activités permettant de s’associer à l’application de la responsabilité sociale de nos entreprises et organisations ainsi que la réalisation d’initiatives régionales de solidarité sociale.



PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Dans le cadre d’un développement responsable, la protection de territoires fragiles est désormais perçue favorablement. Je recommanderai que l’utilisation du Fonds de développement régional vise à financer des projets et activités permettant de s’associer à la protection de territoires fragiles.



Marcel Robert s’engage également à convaincre les conseillers et conseillères de la Ville de Sorel-Tracy à mettre en place un Fonds de développement local visant des objectifs similaires à partir des principes de développement durable. Cette initiative des élus de Sorel-Tracy, associée à l’effort régional, pourrait apporter un effet de levier multiplicateur dans : la recherche de subventions auprès de différents programmes gouvernementaux pour la réalisation de projets sur le territoire de Sorel-Tracy; la réalisation d’initiatives locales de solidarité sociale sur le territoire de Sorel-Tracy; la réalisation de projets et d’initiatives d’entreprises permettant le maintien ou la création d’emplois sur le territoire de Sorel-Tracy; la réalisation de projets et d’activités permettant de s’associer à la protection de territoires fragiles sur le territoire de Sorel-Tracy.