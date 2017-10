Un fiasco piloté par le maire de Sorel-Tracy coûtera près de 4 M$

En janvier 2016, la MRC de Pierre-De Saurel, la Ville de Sorel-Tracy et SDD/Conporec concluait une entente hors cour dans le cadre des procédures judiciaires intentées par SDD/Conporec en 2011. Lors de l’annonce de l’entente, Serge Péloquin s’exprimait de la façon suivante : « Lorsque j’ai posé ma candidature à la mairie je savais qu’il y avait ce squelette dans le placard et je me suis engagé à trouver une solution dans les 100 premiers jours de mon mandat. Le modèle d’affaires que l’on vous présente aujourd’hui a été élaboré fin janvier 2014, bien avant les 100 jours prévus. Je suis extrêmement fier du résultat ».



Le modèle d’affaires, que Serge Péloquin endossait, a permis l’implantation par le Recyclo-Centre d’une usine de traitement des déchets et d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et d’y opérer un écocentre régional en collaboration avec la MRC. Sur cette implantation, Serge Péloquin avançait : « La création d’une quarantaine d’emplois par la mise en opération de l’écocentre régional et la création de Recyclo-Environnement sont des points positifs et nous permettent d’envisager l’avenir avec optimisme pour notre éco parc ».



Moins d’un an après avoir ouvert ses portes, l’usine Recyclo-Environnement ainsi que les 40 emplois sont disparus. Un premier magistrat qui a endossé un tel fiasco ne peut surement pas se vanter d’être un bon administrateur. Comme le mentionnait sur les ondes de CJSO, le préfet de la MRC Pierre de Saurel, M. Gilles Salvas : « Il va falloir verser à la Caisse Desjardins notre caution entre 3,5 à 4 M$ »2 C’est toute la région, et tout particulièrement Sorel-Tracy avec sa contribution de 62% à titre de quote-part, qui en sortent grand perdant.



Peut-on collectivement être vraiment fier de ce résultat ?