Il est temps d’attirer les grands!

Lors de mon mandat en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy en 2015-2016, nous avions été invités à assister à une rencontre avec les dirigeants de General Electric (GE) afin de discuter de leur position face à un éventuel déménagement de leurs bureaux. Aujourd’hui on sait tous que cela s’est produit et que le bâtiment est désormais vacant.

De plus, il a été acheté par la compagnie immobilière Olymbec, de Montréal, mais il est sous la gestion de leur bureau de Trois-Rivières.



« Quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade ! »



Le bâtiment comprend environ 64 000 pi² sur deux étages et est situé au 13500, chemin St-Roch, voisin du parc industriel Ludger-Simard. Les bureaux incluent une cafétéria, des salles de conférences et une salle d’exercice. De plus, comme Olymbec était un de mes clients dans mon ancienne vie d’agent immobilier commercial, et pour avoir parlé avec eux, je sais qu’ils sont très disposés à accommoder d’éventuels locataires pour l’aménagement de bureaux.



Nous avons donc sur le territoire une infrastructure, parmi tant d’autres, pour attirer de grands joueurs et ainsi contribuer à l’essor économique de notre ville et de la région. Pour ce faire, il faudra élaborer une proposition d’affaires alléchante pour d’éventuels locataires et je suis certain qu’avec l’aide des différents intervenants économiques tels que la Société de développement économique (SDE) de Sorel-Tracy, le Centre local de développement (CLD) de Pierre-De Saurel , le Conseil de développement régional, la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, etc. , cela est possible.



Lorsque je serai élu, je m’engage à travailler ce dossier en collaboration avec le conseiller du district Saint-Laurent qui sera en place et les intervenants nécessaires afin de maximiser le potentiel économique de ce bâtiment !