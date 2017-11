Un deuxième mandat pour Jocelyn Mondou

Le 6 octobre dernier, le candidat au poste de conseiller municipal du district du Vieux –Sorel, Jocelyn Mondou, a été réélu par acclamation, pour un deuxième mandat.

« Je remercie tous ceux et celles qui ont accepté de signer ma déclaration de candidature et ma demande d’autorisation, soit 415 personnes, me permettant de me présenter à nouveau comme candidat indépendant pour le district #4 – le Vieux-Sorel », souligne Jocelyn Mondou, reconnaissant de la confiance qui lui a été accordé pour les quatre prochaines années.

Ayant eu à travailler avec les électeurs et électrices du Vieux-Sorel depuis 2013, Monsieur Mondou est fier de les représenter à nouveau à la table du conseil municipal. « Dans le cadre de mon deuxième mandat, je continuerai d’être à l’écoute des citoyens et citoyennes de mon district, et de les supporter dans leurs demandes. Je m’engage également à travailler en équipe avec les autres membres du conseil », poursuit le conseiller municipal, fier et encouragé de travailler avec un conseil municipal dynamique et ouvert à la discussion.

Dans le cadre de sa courte campagne électorale, Monsieur Mondou a pu compter sur la présence de son équipe, comprenant René Sheridan, son agent officiel, Sébastien Arseneault, Daniel Beauchemin, Laurent Bergeron, Jocelyne Boisjoly, Lucie Boucher, Jacinthe Brunet, Chantal Cardin, Monique Cardin, André Casavant, Ronald Chénier, Daniel Chamberland, René Courchesne, François Ducharme, Danielle Émond, Michel Fafard, Jacques Gauthier, Fernand Fortin, Daniel Godin, Michel Godin, François Gravel, Raymond Isabelle, Marcel Lavallée, Gilles Leith, Luc Mandeville, Serge Marchand, Guy Métivier, Hugues Mondou, Laurent Morin, Micheline Nadeau, Pierre Plante, Jean-Jacques Richard, André Rioux, Raymond Robidoux, Richard St-Germain, Steve St-Louis, Marie-Renée Sheridan, Isabelle Sheridan, Serge Théroux et Daniel Tremblay qu’il remercie chaleureusement pour leur soutien.