Réaction de Marcel Robert suite aux résultats de l’élection municipale

Source: Marcel Robert

Citoyennes et citoyens de Sorel-Tracy, chers amis, je désire par la présente reconnaître la victoire sans équivoque de l’équipe de Serge Péloquin dans cette élection du 5 novembre. Mes félicitations à monsieur Réjean Dauplaise et plus particulièrement à monsieur Vincent Pouliot pour leur participation à cet exercice démocratique. On ne peut que se réjouir de la participation de la jeunesse à cette élection.

J'offre également mes félicitations à tous les conseillers et conseillères élus(es) ou réélus(es) qui formeront le prochain conseil. Je veux remercier tous ceux et celles qui m’ont accordé leur confiance lors de cette élection et bien que j’aurais souhaité un résultat différent, je demeure fier d'y avoir participé.

Il faut maintenant espérer que les enjeux et les défis que j’ai identifiés durant cette campagne, seront considérés, et par conséquent que le nouveau conseil de ville s’y attaquera avec force pour le mieux-être de la population et l’avenir de Sorel-Tracy. Durant cette campagne, on m'a reproché de mettre en lumière l'état actuel de Sorel-Tracy avec ses faiblesses et ses importants défis. Je réponds qu’il faudra apporter les changements nécessaires si vous souhaitez la croissance et le développement de la ville.



En terminant, je désire remercier d’une façon toute particulière mon équipe de bénévoles qui a travaillé sans relâche depuis plusieurs semaines à ma campagne électorale. Et surtout merci à Diane, ma chère compagne de vie, qui pour moi demeurera le rayon de soleil de nos prochaines aventures.