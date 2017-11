Le nouveau conseil de la Ville de Sorel-Tracy est officiellement assermenté

C’est en présence de leur famille et leurs amis que le maire et les conseillers municipaux, élus par la population de Sorel-Tracy le 5 novembre dernier, ont prêté serment lors d’une cérémonie qui s’est tenue lundi, le 13 novembre, à l’hôtel de ville.

Le greffier de la Ville de Sorel-Tracy, M. René Chevalier, a tout d’abord assermenté le maire M. Serge Péloquin, qui a par la suite, assermenté les conseillers et conseillères. Chaque élu s’est engagé à exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Sorel-Tracy et à respecter les règles de ce code applicables après la fin de son mandat.

À tour de rôle, tous les conseillers et le maire se sont adressés à l’assistance avant de signer le Livre d’or de la Ville. Rappelons que trois nouveaux élus font leur entrée au conseil soit, Olivier Picard, Sylvie Labelle et Martin Lajeunesse. Ils viennent rejoindre Jocelyn Mondou, Alain Maher, Benoit Guèvremont, Patrick Péloquin, Dominique Ouellet ainsi que le maire Serge Péloquin qui ont tous été réélus.

La première séance publique du nouveau conseil municipal de Sorel-Tracy aura lieu le lundi 20 novembre à 20 h, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 71, rue Charlotte.