Budget 2018 : des projets dynamiques, une contribution limitée des municipalité

« Bien que plus de 83 % de nos dépenses soient incompressibles, nous avons réussi à limiter la hausse des quotes-parts à 0,72 %, en excluant celles de la gestion des matières résiduelles, des travaux de cours d’eau et du transport collectif par Taxibus », s’est exprimé fièrement le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, M. Gilles Salvas, lors de la présentation du budget 2018 de l’organisation.



Le budget prévu pour l’année 2018 totalise 17 321 773 $, soit une augmentation des quotesparts bien en deçà de l’IPC attendu de 1,5 % pour la prochaine année. Un travail rigoureux qui a rendu les membres du Conseil de la MRC bien fiers.



La hausse du budget s’explique entre autres par :

Une augmentation des tonnages qui seront traités à l’écocentre en 2018, démontrant ainsi toute la pertinence d’une telle infrastructure pour le citoyen;

La construction, en 2018, d’un bâtiment de services à l’écocentre ainsi que les aménagements qui y sont prévus;

L’achat, en 2017, de l’écocentre et les frais d’administration qui s’ajoutent, diminuant d’autant le surplus accumulé;

Le transfert de la gestion de Taxibus, en 2017, du CIT Sorel-Varennes à la MRC;

La promotion accrue des attraits touristiques de la MRC;

L’augmentation de la rémunération, en raison de l’indexation de l’échelle salariale, des changements d’échelons, de l’équité salariale et externe et de la création d’un nouveau poste en géomatique.



Le budget proposé est en préparation depuis plusieurs mois, et le mandat est confié au comité de suivi budgétaire de la MRC, composé de cinq élus, dont le préfet et le préfet suppléant, qui travaille en collaboration avec la direction. Une façon de faire instaurée depuis 2014 qui permet, entre autres, d’accroître la participation des élus dans le processus.



« La gestion de ce budget impliquera un contrôle rigoureux des dépenses tout en favorisant et en appuyant le développement régional », a poursuivi M. Salvas.



Les principaux projets annoncés démontrent que les membres du Conseil sont actifs dans plusieurs domaines tels que le développement économique, le développement social et l’environnement, notamment avec une approche durable au niveau de la gestion des matières résiduelles.



Faits saillants du budget 2017



Aménagement du territoire

Révision du schéma d’aménagement et de développement



Communication

Bonification de l’application mobile



Développement économique et touristique

Plan de développement stratégique

Promotion des attraits touristiques régionaux

Participation financière de la MRC au fonctionnement du CLD, de l’Office de tourisme et du Réseau cyclable de la Sauvagine



Développement social et communautaire

Mise en œuvre du plan d’action du comité régional de la culture

Mise en œuvre du plan d’action du comité régional de la famille et des aînés



Développement de la zone agricole

Développement de la transformation agroalimentaire (démarchage, prospection, promotion de la ZIP de Sorel-Tracy)

Création d’un circuit gourmand



Géomatique

Développement et ajustement de la base de données en géomatique



Gestion des matières résiduelles

Poursuite de la sensibilisation

Construction d’un bâtiment à l’écocentre



Gestion des cours d’eau

Portrait des bandes riveraines de la MRC

Journée porte ouverte au champ sur la gestion des cours d’eau



Sécurité publique/Sécurité incendie et civile

Analyse de la pertinence de développer des services d’urgence en milieu isolé



Transport