Sylvain Rochon remet à Carmen Hurteau la médaille de l’Assemblée nationale

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale, Sylvain Rochon, a profité des célébrations du 45e anniversaire du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, samedi soir, pour remettre, à l'une des plus anciennes collaboratrices de ce centre, madame Carmen Hurteau, la médaille de l'Assemblée nationale.

Modèle de résilience et de détermination, Carmen Hurteau voit, à l'âge de 25 ans, sa vie complètement basculer. Victime d'un grave accident, elle est plongée dans un coma profond pendant plusieurs semaines avant de reprendre enfin conscience et de s’engager dans une longue et dure période de réadaptation. Cette seconde vie active, pour laquelle elle aura lutté de toutes ses forces, elle décide de la consacrer aux autres, en investissant la plus grande partie de son temps au bénévolat. Elle y trouve calme, sérénité et chaleur humaine depuis 42 ans.

« Le bénévolat est un geste de partage, de solidarité, un acte profondément généreux et responsable, note le député. C’est aussi un geste gratuit, non seulement parce que celles et ceux qui le pratiquent ne sont pas rémunérés, mais aussi parce qu’ils n’attendent pas de reconnaissance pour ce qu’ils font. Ce geste, conclut Sylvain Rochon, madame Hurteau l’a porté à ses plus hauts sommets. Elle mérite, pour sa détermination et son grand cœur, la décoration que je lui décerne aujourd’hui et toute notre admiration. »