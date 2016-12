Défi réussi pour le Relais pour la vie de Sorel-Tracy!

Dimanche dernier, c’est avec fierté que le comité organisateur du Relais pour la vie de Sorel-Tracy s’est présenté devant les participants de l’événement, pour annoncer le montant amassé. Après une nuit à marcher contre le cancer, à célébrer les survivants et à rendre hommage aux disparus, les marcheurs étaient ravis d’apprendre que l’objectif établi pour 2016 avait été dépassé. En effet, les organisateurs étaient heureux d’annoncer le chiffre de 132 240 $! Après quelques années de récoltes plus difficiles, le Relais avait renoué avec le succès l’an passé.

Les organisateurs s’étaient donc donné le défi de poursuivre sur cette lancée en établissant un objectif non pas de 100 000 $, mais de 130 000 $! Le défi semblait ambitieux, mais il a dynamisé les troupes et permis de voguer vers deux journées remplies d’émotions. Soulignons qu’il est encore possible de donner jusqu’à la mi-août, en faisant un don en ligne à l’adresse suivante : www.relaispourlavie.ca.

C’est plus de 296 marcheurs, réunis à travers une trentaine d’équipes, qui ont marché durant la nuit de samedi à dimanche. Le Relais rappelle que le cancer est une menace constante, comme l’a rappelé l’émouvant discours de la coprésidente d’honneur, Mme Mélanie Chaput. Atteinte à deux reprises d’un cancer de type lymphome hodgkinien et bénéficiaire d’une greffe de cellules souches, elle vit toujours dans l’ombre d’une rechute, malgré sa rémission. L’implication de son coprésident d’honneur, M. Kévin Arseneault, souligne plutôt que le Relais est plus qu’une collecte de fonds. En effet, ce dernier y milite maintenant en souvenir de sa mère, qui a été affligée de cinq cancers en 18 ans. Le Relais est donc aussi un moment de recueillement et de rassemblement pour renforcer la lutte contre le cancer et se commémorer ceux qu’il nous a enlevés.

Le comité organisateur tient à exprimer toute sa gratitude envers les participants et ceux qui ont récolté des fonds pendant toute l’année, de même qu’à l’animatrice de l’événement, Mme Myriam Arpin. Il remercie aussi ses principaux commanditaires : Industrielle Alliance, TC Média, Rio Tinto, la Ville de Sorel-Tracy, l’Imprimerie Émond & Pelletier et le Centre de quilles Gervais.