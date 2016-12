Le projet « Les cinq Gardiens » commence à prendre forme!

Dans le cadre de son projet Les cinq Gardiens, la MRC de Pierre-De Saurel a offert des ateliers aux jeunes de trois écoles dont les municipalités accueilleront un « Gardien » sur leur territoire.

Ces ateliers visaient à sensibiliser les enfants et la communauté au projet d’implantation des épouvantails (gardiens), mais aussi à les impliquer directement dans celui-ci, notamment par la plantation de boutures de saules. Ainsi, les élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire des écoles Sainte-Victoire, Christ-Roi et l’école intégrée d’Yamaska ont pris part aux ateliers.

Le projet « Les cinq Gardiens » devrait prendre forme au cours du mois de juillet. Les municipalités participantes sont Massueville, Sainte-Victoire-de-Sorel, Yamaska et Sorel-Tracy. À noter que Massueville accueillera deux structures sur son territoire.

Rappelons qu’en août dernier, la MRC de Pierre-De Saurel et ses partenaires lançaient un concours de design rural à travers le Québec dans le but de bonifier l’expérience du géorallye touristique La Virée Champêtre. Au terme du concours avait lieu la délibération du jury où le projet Les cinq gardiens fut choisi, à l’unanimité, le grand lauréat.

Cette compétition s’est inspirée de la Route des épouvantails, initiative citoyenne durant laquelle des habitants de Massueville et Saint-Aimé ont vidé granges et greniers pour fabriquer des épouvantails à des fins culturelles, notamment des expositions locales

« Les cinq gardiens »

La coopérative Le Comité, en collaboration avec Charlotte Gaudette et Karine Verrette ont proposé de renforcer cette union entre les éléments conçus par l’homme et ceux de la nature. Les gardiens sont ainsi composés d’une structure en métal et d’une architecture végétale. La structure métallique symbolise les constructions de l’industrie, permanente et stable. L’aspect végétal, quant à lui, suggère

la vie, l’évolution et le changement au fil des saisons. Un jeu formel et esthétique se crée entre les éléments végétaux et métalliques.

Une palette de couleurs a été conçue selon les teintes variées des rivières et des paysages agricoles de la région. Chacune des municipalités est représentée par une couleur qui lui est associée selon les caractéristiques historiques ou naturelles du territoire. La structure végétale est composée de diverses espèces de saules (salix) qui sont cultivés à Saint-Aimé. Ces espèces sont sélectionnées pour leurs couleurs, en adéquation avec la structure métallique proposée.