Une distance « raisonnable » doit être respectée lorsqu'un conducteur dépasse un cycliste

Les automobilistes doivent maintenir une distance « raisonnable » lorsqu’ils dépassent une bicyclette depuis que le projet de loi 100 a été adopté le 10 juin dernier.

Par « raisonnable », la loi entend 1,5 m de distance lorsque la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h et 1 m lorsqu’elle est égale ou inférieure à 50 km/h. De plus, le nouvel article 341 du Code de la sécurité routière stipule également que le conducteur d'un véhicule routier doit diminuer la vitesse de son véhicule et s'assurer qu'il peut respecter la nouvelle distance légale.

Cependant, Michel Boucher, un résident de La Prairie, s’inquiète du fait que cette modification est passée pratiquement inaperçue jusqu’à maintenant. « Il y a peu de temps, j’ai parlé avec des policiers du Service de police de la Ville de Montréal et même eux ignoraient ce changement dans la loi, mentionne M. Boucher au bout du fil. C’est pour cette raison que je veux informer le plus de gens possible à l’approche de la saison estivale. »

Ce dernier n’a pas entendu que la règlementation provinciale soit modifiée pour militer en faveur du partage de la route entre les voitures et les vélos. « J’ai perdu mon fils de 14 ans en juillet 2012 lorsqu’il a été frappé par un autobus en rentrant à bicyclette. Depuis ce temps, je tente de convaincre les municipalités du Québec d’afficher des panneaux qui conseillent de respecter une distance de 1,5 m pour dépasser les vélos. Jusqu’à maintenant, 138 d’entre elles ont accepté. De plus, d’autres villes pourraient s’ajouter. Mon but est de créer une culture de partage respectueux de la route comme on peut le voir en Europe », ajoute-t-il.

Appuyé par la Société de l’assurance automobile du Québec, celui-ci a contacté plus de 780 municipalités pour qu’elles se joignent à lui pour améliorer la sécurité des cyclistes.