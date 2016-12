De l’activité physique offerte gratuitement dans les parcs pour les aînés de la région!

Un nouveau projet fait son apparition dans la région, soit celui d’Aînés actifs. Un projet s’adressant aux personnes de 50 ans et plus et proposant de l’animation par un spécialiste de l’activité physique dans les parcs de la région. L’objectif : faire bouger les gens dans leur milieu de vie!

L’initiative vient de la MRC de Pierre-De Saurel en partenariat avec le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la Montérégie Est, et en collaboration avec la Commission scolaire et les municipalités participantes (Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel et Sainte-Victoire-de-Sorel).

L’initiative Aînés actifs vise à bonifier l’offre d’activités physiques déjà en place sur le territoire, mais proposée de septembre à mai uniquement. Pourquoi ne pas poursuivre les activités physiques à l’extérieur durant la période estivale? Les activités sont offertes par le Centre de formation professionnelle (CFP) de Sorel-Tracy et elles sont animées par des professionnels. L’idée est de rassembler et de faire bouger les gens chaque semaine.

Les personnes intéressées par cette activité gratuite peuvent s’informer directement auprès de leur municipalité, ou encore visiter le site web de la MRC à l’adresse : http://mrcpierredesaurel.com/aines-actifs.