À la découverte de nos municipalités rurales

La MRC de Pierre-De Saurel offre, depuis maintenant quatre ans, un circuit touristique pour faire découvrir les municipalités rurales qui la composent.

Le géorallye La Virée Champêtre est une balade à travers les champs et villages de la région. À l’aide d’un GPS, les participants doivent rechercher des réponses à une série de questions portant sur la région. Des coordonnées géographiques préalablement téléchargées dans un appareil GPS guident les participants vers les endroits où sont dissimulés des contenants de formes et de tailles variées, communément appelés des « caches », et renfermant les informations recherchées. Le but du géorallye est de trouver les réponses à toutes les questions du formulaire fourni au départ, tout en profitant et découvrant la beauté du paysage que nous offre la région.

L’activité dure environ trois heures, et deux parcours sont proposés aux participants, un parcours de près de 70 km à travers les municipalités de Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville et Yamaska, et un autre de près de 90 km où, à ces municipalités, s’ajoutent celles de Saint-Gérard-Majella et Saint-David.

Le rallye GPS est présentement disponible, et ce jusqu’à la mi-octobre, au bureau d’information touristique de Sorel-Tracy (Maison des gouverneurs). Les participants pourront se procurer la marche à suivre, emprunter un appareil GPS (3 $) ou encore télécharger les données dans leur propre GPS de plein air.

Il s’agit d’une activité idéale à pratiquer en famille, entre amis, mais aussi entre collègues. L’activité peut même servir à faire découvrir notre région aux nouveaux arrivants, à des clients et même à des cohortes de délégués en visite chez nous. Tous les détails sont disponibles au www.tourismeregionsoreltracy.com/georallye-viree-champetre ou en composant le 450 746-9441.

Un projet réalisé grâce à l’entente de développement culturel entre la MRC de Pierre-De Saurel et le ministère de la Culture et des Communications.