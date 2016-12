Le Service de sécurité incendie de Sorel-Tracy vous recommande de faire preuve de prudence avec les foyers à l’éthanol

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sorel-Tracy se préoccupe de la popularité grandissante des foyers à l’éthanol. Il existe plusieurs risques qui peuvent être liés à l’utilisation d’appareil non homologué ainsi qu’au non-respect des directives du fabricant.

VIGILANCE requise lors de l’utilisation des appareils :

La mauvaise utilisation d’un foyer à l’éthanol risque de provoquer de graves brûlures ainsi que des incendies. Pour éviter les accidents, voici quelques conseils :

Utilisez des appareils certifiés. Méfiez-vous des appareils bon marché;

Placez le foyer dans une pièce de bonne dimension pour ainsi avoir une bonne aération afin d’éviter une intoxication au monoxyde de carbone. Plus la pièce est grande, plus elle sera bien ventilée;

Fixez solidement le foyer afin qu’il ne puisse pas être accroché, ce qui pourrait provoquer un renversement d’éthanol et causer un incendie;

Ne remplissez pas le foyer lorsqu’il est encore chaud. Attendez environ 15 minutes avant tout transvasement;

Lisez le guide du fabricant et maintenez les composantes en bon état de fonctionnement et ainsi s’assurer d’une bonne combustion.



Avez-vous un avertisseur de monoxyde de carbone (CO)?

L’éthanol est un gaz combustible qui, en principe, brûle proprement, mais en réalité, sa combustion dans un foyer est imparfaite et pourrait produire du monoxyde de carbone (CO) et d’autres gaz nocifs pour la santé. Il est donc fortement recommandé d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone fonctionnel dans votre résidence lorsque vous utilisez ce type d’appareil.



On remplit avec prudence :

Lors du remplissage ou lors d’un déversement, l’éthanol liquide s’évapore et peut produire des vapeurs inflammables dangereuses. Comme les vapeurs sont plus pesantes que l’air et si la concentration dans l’air est assez importante, les vapeurs peuvent s’embraser au contact d’une flamme.

Utilisez uniquement l’éthanol recommandé par le fabricant puisque l’appareil a été homologué pour être utilisé avec un type d’éthanol déterminé. L’essence et l’essence éthanol ne doivent jamais être employées;

Ne remplissez pas le brûleur lorsqu’il fonctionne ou quand il est chaud. Verser de l’éthanol dans un foyer allumé ou chaud peut causer une projection de liquide enflammé.

Éloignez toute source d’inflammation lors d’un déversement d’éthanol et évitez de manipuler tout appareil électrique, ce qui pourrait enflammer les vapeurs en suspens dans l’air et provoquer un incendie ou de graves blessures.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser au Service de sécurité incendie de la Ville de Sorel-Tracy au 450 780-5600 poste 5200.