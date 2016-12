Une cadette de Sorel se démarque au Centre d’entraînement musical des cadets de l’Est

La cadette Kelly Laberge du Corps de cadets de la marine royale canadienne 165 Pierre-de-Saurel a reçu la mention de Cadet par excellence lors de la parade de graduation de fin de cours qui s’est tenue au Centre d’entraînement musical des cadets le 13 août dernier.

La cadette Laberge évoluait depuis trois semaines au sein de la musique Cantabile. Tout au long de son cours, elle a su relever le défi de la cohabitation avec ses pairs tout en développant des qualités de respect, d’entraide et de leadership. Lors de son séjour, elle a eu l’occasion de pratiquer des activités telles que la musique sous la supervision d’instructeurs et de cadets-cadres qualifiés, eux-mêmes musiciens, ainsi que du sport, des arts et des activités de plein air. Ce trophée lui a été remis puisqu’en plus d’avoir un excellent rendement, elle s’est démarquée lors des activités autres que musicales. Âgée de 14 ans, cette jeune clarinettiste fait partie du Programme des cadets depuis deux ans.

Le Centre d’entraînement musical des cadets de la Région de l’Est est l’un des quatre camps de cadets au Québec. Fréquenté simultanément par près de 350 cadets et cadets-cadres des trois éléments, il est le seul centre se spécialisant dans l’enseignement de la musique. Il offre aux cadets un enseignement musical uniforme donné par des instructeurs compétents. Pendant leur séjour au camp, les jeunes abordent plusieurs aspects théoriques et pratiques de la musique.

Le Programme des cadets est un programme jeunesse de développement personnel qui forme de meilleurs citoyens aptes à relever les défis d’une société moderne et compétitive.

Pour plus d’informations et des photos de la vie au Centre d’entraînement musical des cadets, suivez-nous sur Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com/CEMCE.CMTCE