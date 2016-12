Ouverture des jeux d’eau au parc Dorimène-Desjardins !

La construction des nouveaux jeux d’eau au parc Dorimène-Desjardins est terminée et le public peut en profiter depuis le 15 août.

Les jeux d’eau sont composés de 17 structures thématiques telles que le serpent, la tortue, la feuille d’eau avec son petit singe, etc. Chaque structure est pourvue d’un ou plusieurs gicleurs à eau. Les jeux d’eau ont une accessibilité universelle, ils sont donc accessibles pour les personnes handicapées, les mamans avec poussettes, etc.

En activité de 9h à 21h, les jeux d’eau sont activés par les utilisateurs grâce à un système de bollards, ils ne fonctionnent donc pas lorsqu’il n’y a personne pour les activer. De plus, l’eau utilisée dans les jeux d’eau est récupérée par un système de drainage dans un bassin de rétention pour ensuite être réutilisée par les camions qui procèdent à l’arrosage des plates-bandes de la Ville.

Selon André Beaufort, responsable du projet au Service des loisirs, le site des jeux d’eau est parmi les plus beaux des villes de tailles comparables.

Pour sa part, le maire Serge Péloquin a souligné la qualité des installations et il invite les familles et les utilisateurs du parc Dorimène-Desjardins à profiter de ce nouvel équipement. « Ces jeux d’eau apportent une dimension rafraichissante à ce magnifique parc qui est fréquenté par de nombreuses familles. Facile d’accès et sécuritaire, le parc Dorimène-Desjardins est un espace de jeux qui fait la fierté de toute la population » de conclure le maire.