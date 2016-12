Une quatrième édition couronnée de succès pour la Brigade Verte de Sorel-Tracy

C’est le 18 août dernier que la Brigade Verte tenait, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sorel-Tracy, son 5 à 7 citoyen visant à clôturer les activités de sa saison estivale 2016. Pratiquement devenue une tradition, cette soirée de reconnaissance avait pour objectif de mettre à l’honneur les citoyens rencontrés au cours de l’été et qui se sont mérités une contravention positive, que ce soit en raison de leur comportement responsable à l’égard de l’environnement ou encore de leur bonne connaissance des enjeux environnementaux abordés par la Brigade. Au total, 41 contraventions positives ont été émises cet été. Plus d’une vingtaine de personnes, partenaires et citoyens, se sont déplacées pour assister à la soirée reconnaissance, où des prix de présence offerts par de généreux commanditaires ont été tirés parmi les citoyens méritants.

Pour sa quatrième édition, la Brigade Verte de Sorel-Tracy était composée des « vétéranes » Jade Archambault, Andréa Dufresne et Anne-Sophie Bornard, ainsi que d’un petit nouveau, Rayane Mohamed Laddi. Au cours des dix dernières semaines, cette belle équipe a parcouru à vélo les rues de Sorel-Tracy afin d’aller à la rencontre de la population et de sensibiliser les citoyens sur différents enjeux environnementaux, notamment la saine gestion des matières résiduelles, l’économie de l’eau potable, le transport durable, la problématique des vers blancs, l’éradication de l’herbe à poux et l’alimentation responsable.

Parmi les principaux faits d’armes de l’édition 2016 de la Brigade Verte, notons que tous les quartiers de la ville ont été patrouillés à de nombreuses reprises et que plus de 4 800 dépliants informatifs ont été distribués en mains propres à la population. La Brigade a également assuré une présence sur le site de plusieurs fêtes, festivals et événements qui se sont déroulés à Sorel-Tracy cet été : Fête du Canada, Fête du centre-ville, Festival Country, spectacles organisés dans les différents parcs municipaux, glissade Slide Kings au centre-ville, etc. À ces occasions, les brigadiers(ères) ont testé les connaissances environnementales des citoyens rencontrés au moyen de questionnaires ludiques. La Brigade Verte a aussi organisé deux demi-journées d’activités aux Plaisirs d’été de Sorel-Tracy afin de sensibiliser les jeunes à l’environnement, en plus de tenir à une dizaine de reprises un kiosque d’information à l’entrée du marché IGA André Tellier. Finalement, les brigadiers(ères) ont été particulièrement actifs sur Facebook, rédigeant plusieurs articles sur les citoyens et organisations écoresponsables qu’ils ont eu l’occasion de rencontrer au cours de l’été.

Rappelons qu’à l’instar des éditions précédentes, la Brigade Verte était administrée par INNOSPHÈRE – Solutions durables. En plus de la Ville de Sorel-Tracy, elle pouvait de nouveau compter sur le soutien financier de ses fidèles partenaires, soit Rio Tinto Fer et Titane ainsi que Desjardins.