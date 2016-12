La renaissance du Festival de la gibelotte

Citoyens et citoyennes engagé(e)s Sorel-Tracy (CCEST), dans le contexte de la réflexion en cours concernant une éventuelle édition 2017 du Festival de la gibelotte, désire suggérer ce qui suit :

Premièrement, tenir une consultation citoyenne sur l'avenir du Festival de la gibelotte. CCEST croit que c'est ensemble que nous serons plus forts et en ce sens, la mise en commun des idées de tous ne pourrait qu'être bénéfique.

Exemple d'éléments d'une consultation : transformer le Festival de la gibelotte en événement à thèmes, tout au long de l'été, par tranche de fin de semaine – country, poker run et voitures anciennes, musique (genre à déterminer), concours de planche à roulettes et de BMX dans la pente de la rue Roi, festival des arts, etc. Organiser un karaoké géant avec Éric Salvail à l'animation, etc.

Deuxièmement, cette consultation publique devrait se tenir sur ce que doit devenir le Festival de la gibelotte et non pas sur ce qu'il a été. Autrement dit, il faut faire table rase sur ce que celui-ci a été, peut-être même sur sa dénomination, pour envisager ce qu'il devrait être.

Il serait même possible que cette consultation, nous amène à conclure que cet événement doit disparaître, mais cela doit être une décision collective, fruit d'un consensus social. Elle ne doit pas être le fruit d'un jeu politique quelconque, surtout avec l'année électorale de 2017 qui débute.

Troisièmement, le Festival de la gibelotte à très court terme, doit régulariser sa situation financière, non pas pour en effacer un éventuel déficit, quoique cela est urgent, mais pour que tous les intervenants et les citoyens soient confortables avec celle-ci. Autrement dit, CCEST insiste pour que le Festival de la gibelotte prenne immédiatement tous les moyens pour que se dissipe définitivement cette drôle d'odeur, qui émane pour polluer les esprits et la réflexion, à chaque fois que l'aspect financier de cet événement est abordé.

CCEST est d'avis qu'un événement du type Festival de la gibelotte est un outil de développement et de retombées économiques de premier ordre, pour positionner le centre-ville historique du Vieux-Sorel, comme l'un des endroits « in » sur la Rive-Sud de Montréal et au Québec. Ainsi, CCEST à titre individuel et de groupe, participera à une éventuelle consultation publique et ce, dans le but de simplement contribuer à l'amélioration de notre qualité de vie pour ainsi mieux vivre ensemble, heureux, prospère et dans l'harmonie.

La prochaine rencontre de Citoyens et citoyennes engagé(e)s Sorel-Tracy aura lieu le 13 septembre 2016 à 18 h au Restaurant Tracy. Pour nous joindre et nous rejoindre : ccest2016@gmail.com

Pour plus d'information et pour intervenir dans le débat public, le site internet de CCEST (www.saurelois.org/) est à votre disposition.

Claude Himbeault, porte-parole de l'équipe.

Citoyens et citoyennes engagé(e)s Sorel-Tracy