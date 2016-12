LETTRE OUVERTE | La Gang allumée demande l'aide des parents pour créer une génération sans fumée

La leader de la Gang allumée de la région du Bas-Saint-Laurent, Valérie Dollo, a écrit une lettre ouverte destinée à tous les parents de la province pour demander leur aide afin de créer une génération sans tabac d'ici 2025. Voici l'intégral de la lettre.

Très chers parents québécois,

je vous écris cette lettre pour vous demander aide et soutien, à l’occasion de cette rentrée scolaire. Il y a deux ans, les dix leaders de La gang allumée (dont moi-même) nous nous sommes fixé un audacieux objectif : réaliser, d’ici 2025, une première génération sans tabac dans nos régions respectives d’abord, puis partout au Québec.

En collaboration avec des adultes du milieu de la santé, je vous assure que les 10 leaders de La gang allumée ne ménagent pas leurs efforts pour atteindre leur objectif de 0 % ados fumeurs d’ici neuf ans. On fait du mieux qu’on peut pour prévenir les autres jeunes des méfaits et des dangers de ce poison mais malgré ça, tous les jours, 32 élèves du secondaire commencent encore à fumer quelque part au Québec.

Alors même si nous avions le charisme et le statut d'un président, on ne peut pas accomplir notre tâche de prévention sans vous. Vous le savez, n’est-ce pas, que vous êtes les premiers modèles, les héros d'enfance de vos jeunes? Alors de grâce, bannissez la cigarette de la maison et protégez vos ados des manigances de l’industrie du tabac, car vous avez une influence majeure dans le développement de leur opinion face au tabagisme.

Il y a de fortes chances que votre enfant ne vous remercie pas pour l'encadrement strict que vous lui offrez ou pour ce couvre-feu qu'il haït tant. Il se peut bien aussi qu'il ait envie de se boucher les oreilles en entendant votre énième sermon contre le tabac. C'est pourquoi, aujourd’hui, c'est moi qui serai reconnaissante pour eux.

Alors merci, de tout cœur. Merci d’aborder les effets néfastes de la cigarette avec vos enfants, de leur expliquer les pièges où l’industrie du tabac essaie de les attirer, de leur démontrer qu’ils n’ont pas besoin de fumer pour se faire des amis, d’être ouverts à répondre à leurs questions sur le tabac et s’ils en ont besoin, de leur fournir l'aide pour arrêter.

Alors signez-vous le contrat?