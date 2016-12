Le Salon des aînés et le Salon de la santé se tiendront du 30 septembre au 2 octobre aux Promenades de Sorel

Du 30 septembre au 2 octobre prochain se tiendront le Salon des aînés et le Salon de la santé aux Promenades de Sorel, à l’occasion de la Journée nationale des aînés.

De retour pour une deuxième année, le Salon des aînés revient avec une formule améliorée avec la présence de plusieurs entreprises de la région oeuvrant dans le secteur de la santé. C’est ainsi que les exposants du Salon des aînés seront à la cour centrale le 30 septembre, et ceux du Salon de la santé seront, pour leur part, présents autour de la cour centrale tout au long de l’événement, le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre.

Salon des aînés

Plus d’une vingtaine d’organismes œuvrant pour le bien-être des aînés seront présents pour informer la population sur leurs services et activités. Des conférences, activités thématiques, jeux variés et prix de participation sont aussi présents au programme.

Salon de la santé

Cette année, le Salon de la santé se greffe à celui des aînés avec la présence de professionnels de la santé dans divers domaines pour répondre à toutes les questions.

Pour plus d’information, se présenter au kiosque d’information de la cour centrale.

Cet évènement est organisé par la Table de concertation des aînés « Agir pour mieux vieillir » Pierre-De Saurel, qui regroupe une vingtaine d’organisations provenant du milieu institutionnel, communautaire et municipal, en collaboration avec les Promenades de Sorel.