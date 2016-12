Kevin Lacroix parmi les invités au banquet annuel du musée Gilles-Villeneuve

Vainqueur du Grand-Prix de Trois-Rivières cette année, quatrième au championnat de la série Nascar Pinty’s à sa deuxième saison dans cette discipline relevé, Kevin Lacroix a confirmé sa participation au banquet bénéfice annuel du musée Gilles-Villeneuve. La soirée se déroulera le mardi 25 octobre prochain au Loews Hôtel Vogue, rue de la Montagne, au centre-ville de Montréal.

Le jeune pilote de Saint-Eustache a débuté en karting en 1999. Il a touché avec succès le milieu des monoplaces entre 2005 et 2008. Après une pause de quelques années, il réorienté sa carrière vers le Nascar. Il est devenu, en 2015, le plus jeune pilote de la série canadienne de Nascar a grimpé sur la plus haute marche du podium. Une victoire à son deuxième départ! Cette année, il pilotait avec brio la Dodge Challenger numéro 74.

Une fois de plus, le banquet annuel du musée Gilles-Villeneuve fera le lien entre le passé et le présent. Les convives pourront aussi entendre le directeur « national » des ventes chez Alouette au début des années 70, Guy Cyr, celui qui a embauché un certain Gilles Villeneuve pour tenir les guidons de leurs motoneiges de course rouges, blanches et noires. Rappelons que Gilles Villeneuve a signé de nombreuses victoires pour l’équipe Alouette. Il a même remporté le championnat du monde disputé en 1974 à Eagle River, aux États-Unis.

Le banquet regroupe chaque année les passionnés de course automobile, les amis du musée, ceux et celles qui veulent que le souvenir du légendaire pilote demeure bien vivant au fil des ans. L’événement vise à lever des fonds pour le musée. Au cours du souper, un encan silencieux et un encan crié, celui-là animé par le pilote et descripteur-télé Didier Schraenen, retiendront l’attention. De superbes items de collection seront offerts lors de la soirée, plusieurs rehaussés de l’autographe de grands noms du sport motorisé : Villeneuve, Schumacher, Hamilton, Vettel, Lauda…

Pour se procurer ses billets, il faut dès maintenant composer le 450-836-2714. La soirée s’annonce chargée d’émotions et de souvenirs!

Musée Gilles-Villeneuve, 960 avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville, Qc., J0K 1A0