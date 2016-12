La MRC de Pierre-De Saurel souligne la Semaine mondiale de l’allaitement

Du 1er au 7 octobre, la MRC de Pierre-De Saurel désire souligner la Semaine mondiale de l’allaitement et plus près de nous, le Défi allaitement 2016 organisé par le Carrefour naissance-famille.

Sous le thème de L’allaitement : une clé du développement durable, les objectifs de cette semaine sont entre autres d’encourager la mise en place de mesures favorables à l’allaitement et de s’engager et de collaborer avec des partenaires à la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement.

Un des objectifs de la Politique familiale régionale de la MRC est entre autres de promouvoir l’aménagement de lieu d’allaitement dans les endroits publics. Et c’est par le biais de son programme CERTIFIÉ Famille qu’elle y arrive.

CERTIFIÉ Famille est une certification visant les entreprises, organismes et institutions du territoire. L’objectif premier de ce projet : mettre les familles au cœur des priorités de tous et encourager le développement et le maintien d’un environnement adapté aux familles de la région. L’un des critères essentiels à l’obtention d’une certification est d’avoir un accueil favorable aux mères allaitant.

La MRC de Pierre-De Saurel et le comité CERTIFIÉ Famille ont d’ailleurs profité de l’occasion du Défi allaitement, qui avait lieu au restaurant Ogusta le 1er octobre, pour remettre au restaurant une certification Argent. Le restaurant offre en effet aux familles un accueil favorable, des toilettes accessibles aux clients, la présence d’une table à langer, des chaises hautes et des bancs pour les enfants, des petits bancs pour l’accès au lavabo, des crayons et du papier pour les petits ainsi qu’un accueil favorable aux mères qui allaitent.

La certification des autres entreprises et institutions de la région pour l’année 2016 sera annoncée au cours du mois de novembre. Restez à l’affût!

-