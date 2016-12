Une subvention de Québec ami des aînés pour la poursuite et l’ajout d’un volet complémentaire au projet de travail de milieu auprès des aînés

En juin 2015, la MRC de Pierre-De Saurel et ses partenaires annonçaient l’arrivée d’un nouveau service dans la région, soit celui de travail de milieu auprès des aînés. Ils sont aujourd’hui fiers d’annoncer que le service se poursuivra grâce à une nouvelle subvention de 115 000 $, sur 3 ans, en provenance du programme Québec ami des aînés (QADA), volet Soutien aux actions communautaires.

« Nous sommes vraiment heureux de cette annonce, ça nous permet d’être fidèles à nos engagements et de poursuivre la mise en place d’actions pour le maintien à domicile des aînés, tel que le prévoit notre Politique régionale des aînés », commente le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas.

Le travail de milieu rejoint les aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, en vue de favoriser leur accompagnement vers les ressources adéquates de leur communauté, tout en laissant ou en redonnant à l’aîné le pouvoir de faire des choix (autonomisation) favorisant son mieux-être.

Des résultats concrets!

Depuis le début du projet, la travailleuse de milieu auprès des aînés de la région est intervenue dans les 12 municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel. À ce jour, c’est plus de 216 personnes qui ont été rejointes, que ce soit par téléphone, lors d’une visite à domicile ou encore lors d’une rencontre dans un lieu public pour un total de près de 500 interventions de tous genres. De plus, par son travail, la travailleuse de milieu a pu réaliser 427 références vers les différents services communautaires et institutionnels. Une belle démonstration de la complémentarité des différents services offerts aux aînés!

« Nous sommes vraiment satisfaits du service offert et surtout de la demande, c’est signe que nous répondons à un besoin qui est bien réel. Au départ, nous voulions que ce service soit là pour rester, et grâce à la subvention, il est assuré pour les trois prochaines années », soutient pour sa part, M. Jan Heinrich, coordonnateur de la Table de concertation des aînés Agir pour mieux vieillir.

Le Phare des aînés, un service complémentaire pour nos aînés!

Le Phare des aînés : une nouveauté qui vise le développement d’une culture de vigilance citoyenne dans tous les secteurs de la communauté de la MRC de Pierre-De Saurel. Sont principalement ciblés les gens qui ont un contact direct avec les aînés tels que ceux œuvrant dans les pharmacies, les institutions financières, les municipalités et tous autres citoyens intéressés. Une formation adaptée est offerte au milieu ciblé pour les outiller à devenir des citoyens Phares. Ceux-ci apprennent à reconnaître les signes précurseurs de vulnérabilité chez l’aîné, à établir le contact avec ce dernier et à le référer à la travailleuse de milieu qui assurera le suivi.

Les personnes intéressées à devenir un citoyen Phare peuvent se joindre à une formation ou encore en organiser une dans leur milieu en téléphonant au 450 881-7017 ou en expédiant un courriel à lepharedesaines@hotmail.com.