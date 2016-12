Grande tournée d’information sur l’arrivée des bacs bruns

En prévision de l’arrivée de la collecte des bacs bruns en mai 2017, la MRC de Pierre-De Saurel organise une grande tournée d’information dans toutes les municipalités de la région. L’objectif est de bien expliquer les enjeux entourant la venue de cette troisième collecte, mais aussi de fournir toute l’information quant à l’implantation, comme la date de distribution des bacs, la date de la première collecte, la fréquence, les mesures facilitantes, les matières acceptées et refusées, les trucs et astuces, etc., tout en laissant une grande place pour les questions des citoyens.



Voici les dates des rencontres :

Saint-Roch-de-Richelieu : 17 octobre - 19 h, salle communautaire, 878, rue saint-pierre



Saint-Ours : 18 octobre - 19 h, salle paroissiale, 2636, rue de l’Immaculée-Conception



Saint-Joseph-de-Sorel : 20 octobre - 19 h, salle municipale, 702, rue Montcalm



Saint-Aimé / Massueville : 26 octobre - 19 h, Sacristie de l’église de Massueville



Saint-Robert : 1er novembre - 19 h 30, salle municipale, 650, ch. Saint-Robert



Saint-Gérard-Majella : 7 novembre - 19 h, bureau municipal

Yamaska : 14 novembre - 19 h 30, salle Léo-Théroux



Sorel-Tracy : 15 novembre - 19 h, Centre culturel, 3015, place des loisirs Saint-David : 22 novembre - 19 h 30, Centre récréatif de Saint-David



Sainte-Anne-de-Sorel : 28 novembre - 19 h, Église de Sainte-Anne



Rencontre de la dernière chance : 29 novembre - 18 h 30, MRC de Pierre-De Saurel, 50, rue du Fort, à Sorel-Tracy

Venez en grand nombre! Toute l’information se trouve également sur missionreduction.com.