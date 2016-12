Modernisation de la salle multifonctionnelle au bénéfice des familles de la région

Carrefour naissance-famille est fier d’annoncer la modernisation de sa salle multifonctionnelle, un projet réalisé avec le soutien de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, au bénéfice des familles de la communauté.



« Notre volonté était de moderniser notre salle de développement 0-4 ans afin de la rendre plus commode pour nos familles. Nous avons travaillé le projet en partenariat avec la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel qui nous a apporté un appui enthousiaste dès le départ et qui a permis d’y ajouter un aspect plus ludique pour les enfants. Le réaménagement réalisé comprend notamment l’achat de tables neuves adaptées à la clientèle et l’ajout d’éléments décoratifs. Le résultat est plus qu’impressionnant ! Ce changement majeur permet désormais aux parents et aux enfants de participer de façon plus sécuritaire aux différents ateliers du Carrefour », d’expliquer Josée Guay, directrice générale du Carrefour naissance-famille. « La Caisse Desjardins a toujours été soucieuse de notre mission et a toujours démontré une grande ouverture à offrir son soutien au niveau social », précise Mme Guay. Animée par des professionnels du développement global de l’enfant, la salle offre un environnement propice au développement des compétences parentales, favorise l’entraide et aide à briser l’isolement des familles.





Carrefour naissance-famille reconnu par le milieu

L’organisme est bien implanté dans la région de Sorel-Tracy depuis maintenant 32 ans. Reconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie, Carrefour naissance-famille a bâti une expertise solide auprès de ses partenaires institutionnels et communautaires, et est toujours ouvert à de nouveaux projets qui soutiennent les familles du milieu.





Boutique spécialisée : un achat social pour contribuer à financer les activités tout au long de l'année !

En achetant à la boutique de Carrefour naissance-famille, votre achat a une portée sociale puisque les revenus générés sont réinvestis pour soutenir la mission. « Notre boutique, dont tous les articles sont sans taxe, ne cherche pas à faire compétition. Elle se spécialise dans le matériel d’allaitement maternel, les outils sensoriels spécialisés et le matériel éducatif », raconte fièrement Josée Guay, qui voit en la boutique un moyen efficace pour aider les familles de la région.





Ateliers à venir

Carrefour offre continuellement des services de qualité aux familles. Cet hiver, les ateliers de développement 0-4 ans se poursuivent, ainsi que le massage bébé, la stimulation du langage et les cafés-rencontres pour les familles. Quelques nouveautés, dont une série de rencontres sur la rivalité fraternelle et des ateliers pour les parents d’adolescents feront partie de la programmation hivernale. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire aux ateliers, communiquez avec l’équipe du Carrefour naissance-famille en composant le 450 743-0359.



Visitez la page Facebook pour demeurer à l’affût des nouvelles de l’organisme.