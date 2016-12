La Fondation des amis de la bonne entente remerciement à M. Yvan Lamonde

La Fondation des amis de la bonne entente tient à remercier publiquement M. Yvan Lamonde à titre de conférencier, lors de son dernier petit-déjeuner tenu le 23 octobre 2016, au club de golf Continental.

Rappelons que la conférence d'Yvan Lamonde s'intitulait Remonter les rivières : Sorel-Tracy navigue du passé au futur. M. Lamonde s'est donc appuyé dans son propos sur sa jeunesse soreloise, en rappelant aux convives, ce qu'étaient la vie et ses principaux acteurs à cette époque, dans la périphérie des rues George et Elizabeth; sans négliger pour autant, l'influence prépondérante de la rivière Richelieu et du fleuve St-Laurent sur notre tissu social. Ce faisant, ce fils du pays en a profité pour revenir sur quelques clés, qui permettront de nous ouvrir les portes d'un avenir meilleur pour notre communauté, notamment tout le développement qu'il constate dans l'axe de l'autoroute 30; sans oublier l'éducation à laquelle monsieur Lamonde accorde une très grande importance.

La FABE a profité de ce petit-déjeuner pour immédiatement distribuer les profits de 1 600 $ de cet événement, à 4 organismes de la région de Sorel-Tracy : Le camp Ville La Joie, la Colonie des Grèves, la maison La Source et La Margelle.

Le prochain petit-déjeuner de la FABE aura lieu au printemps 2017. Quoique nous sommes déjà en discussion pour vous annoncer bientôt, le prochain conférencier ou la prochaine conférencière, nous aimerions solliciter votre imagination pour nous proposer des noms qui pourraient éventuellement venir à la tribune de la FABE. N'hésitez donc pas à nous faire parvenir vos suggestions à : fabe2017@gmail.com.

Fondée en 1972, la Fondation des amis de la bonne entente (FABE) est un organisme de charité. Sa mission historique est : « Aider notre prochain en fraternisant autour d’une bonne table tout en écoutant une bonne causerie ».

Depuis 2007, la FABE a distribué plus de 59 600 $.