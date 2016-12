Les Relevailles, service d’aide à domicile pour les nouvelles mères, encore méconnu dans la région

Johanne Tousignant est assistante périnatale et travaille au service des Relevailles du Carrefour naissance-famille de Sorel-Tracy depuis déjà 19 ans. Bien que ce service jouisse d’un bon roulement, Mme Tousignant insiste sur le fait que les Relevailles méritent d’être plus connues dans la région et les environs, puisque les besoins sont criants.



Le service des Relevailles du Carrefour naissance-famille propose une aide personnalisée, adaptée aux besoins des mères venant d’avoir un enfant. Le service consiste à offrir un soutien postnatal à domicile qui s’adapte aux besoins de chaque famille, afin d’écouter, d’encourager, d’informer et de soutenir l’organisation du quotidien. L’objectif est de faire en sorte que la période postnatale soit vécue le plus harmonieusement possible par toute la famille.



« Je crois en ce service. C’est un véritable répit pour les parents. Malheureusement, après la naissance d’un bébé, des mamans se sentent souvent coupables de ne pas donner autant de temps aux autres enfants. Si je peux réduire leur anxiété en leur offrant de l’aide dans la préparation du repas, la lessive ou l’accompagnement, mon travail est fait et c’est très valorisant », explique Johanne Tousignant.



C’est en travaillant sur le terrain que celle-ci a toutefois constaté qu’un bon nombre de nouvelles mères ne connaissaient pas encore ce service, même après toutes ces années.



Si les Relevailles demeurent méconnues, plusieurs mamans qui en ont bénéficié peuvent témoigner aujourd’hui de ces bienfaits.





Témoignage de Mme Marie-Ève Roy, aujourd’hui présidente du Conseil d’administration du Carrefour naissance-famille

« J'ai fait la demande des Relevailles à l'arrivée de ma fille en 2014, alors que je fréquentais déjà le Carrefour depuis la naissance de mon premier enfant, pour les ateliers de stimulation précoce, les cafésrencontres, le programme Jouons avec les mots et la halte-garderie.



J'étais très anxieuse à l'arrivée de mon bébé, car je voyais le temps littéralement coupé en deux avec mon garçon. Lorsque Johanne est venue pour la première fois chez moi, la confiance s'est tout de suite installée. Grâce aux Relevailles, j’ai savouré les moments à jouer dehors avec mon plus vieux, alors qu'elle prenait soin de mon plus jeune. J'étais très émue ! Par son aide, j'ai appris à mieux m'organiser auprès de ma famille, dans mon quotidien, et par le fait même, prendre du temps pour moi. »



Témoignage de Karolyn, maman qui utilise présentement le service des Relevailles

« J’étais fatigué, j’avais besoin d’aide, je devais prendre du temps pour moi. Les Relevailles m’ont permis de sortir occasionnellement sans enfant, afin de me permettre de faire des commissions et de me reposer. Juste dormir devenait compliqué. Mais Johanne a rendu cela possible !», raconte Karolyn. « Elle m’a aussi donné des trucs pour aider mes enfants à s’organiser dans le quotidien. Grâce aux Relevailles, tout est beaucoup plus facile. », précise Karolyn.





Des souvenirs gravés à jamais

Depuis 19 ans, Mme Tousignant en a vécu de beaux moments, comme accompagner une maman à son accouchement. « C’était une demande exceptionnelle de la part d’une maman. On a tout de suite créé un lien de confiance, et je suis restée avec elle jusqu’à la salle de réveil. Ce fût très touchant, et ça demeure un de mes plus beaux souvenirs. », raconte Mme Tousignant.

Vous aussi faites partie de l’histoire des Relevailles. Prenez rendez-vous avec Mme Johanne Tousignant en téléphonant au Carrefour naissance-famille au 450 743-0359. Le service est gratuit, ou à prix abordable, selon le revenu familial. Les quatre premières rencontres sont gratuites.