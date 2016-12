Conférence gratuite : "Oublier en vieillissant, est-ce l’Alzheimer?"

"Oublier en vieillissant, est-ce l’Alzheimer? ", voilà une question maintes fois entendue et à laquelle le Dr. Alain Robillard tentera de répondre lors d’une conférence offerte gratuitement au public par la Société Alzheimer Rive-Sud.

Excellent vulgarisateur, le Dr. Robillard est neurologue, professeur adjoint de clinique à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal et codirecteur de la Clinique de mémoire. Il présente régulièrement des conférences sur les différents aspects de la maladie d’Alzheimer. En plus de ses activités de recherche et d’enseignement, il maintient une pratique clinique active axée sur les désordres cognitifs. Il est coauteur du livre La maladie d’Alzheimer qui s’adresse aux personnes atteintes de la maladie et leurs proches.

Offerte en partenariat avec la ville de Sorel-Tracy et Roman/L’appui pour les proches aidants d’aînés de la Montérégie, cette conférence du Dr. Robillard s’inscrit parfaitement dans la mission de la Société d’Alzheimer Rive-Sud qui est d’informer et de sensibiliser le public sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.

La conférence "Oublier en vieillissant, est-ce l’Alzheimer? " qui sera suivie par une période de questions, est gratuite et se tiendra le 30 novembre à 19 heures au Centre culturel de Sorel (3015 Place des Loisirs).

Pour vous informer et pour vous inscrire, communiquez avec madame Marie-Josée Marchand, conseillère aux familles à la Société Alzheimer Rive-Sud de Sorel au 450-742-7333.