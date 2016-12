Dès le 25 novembre prochain, l’Opération Nez rouge sera « À vos côtés pour bien rentrer »!

Fidèle au rendez-vous à Sorel-Tracy depuis 27 ans, l’Opération Nez rouge prendra son envol le 25 novembre prochain sous le thème « L’Opération Nez rouge : « À vos côtés pour bien rentrer »! L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy offre un retour à la maison sécuritaire pendant la période des Fêtes aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel ainsi qu’à la Municipalité de Saint-Denis sur Richelieu. Le service de raccompagnement sera disponible dans la région les 25-26 novembre et 2-3-8-9-1015-16-17-22-23-24-29-30-31 décembre 2016, entre 21 h et 4 h, du matin. Le numéro à retenir pour obtenir un raccompagnement : 450-746-1611.



Bien que le service soit entièrement gratuit, les dons des usagers encouragent la jeunesse d’ici. C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy depuis 14 ans. L’an dernier, la générosité des personnes raccompagnées a d’ailleurs permis à la Fondation de récolter la somme historique de 27 000 $. Quelque 275 bénévoles se sont aussi inscrits, ce qui constitue un record d’inscription pour l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy depuis sa création.



Rappelons que les objectifs de la Fondation sont de favoriser et de reconnaître l'excellence, la persévérance et l'expérience scolaires des étudiantes et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, de venir en aide à celles et ceux en difficulté financière, de soutenir le développement technologique du Cégep de Sorel-Tracy et de contribuer au rayonnement du Collège.



Les bénévoles et le web

L’Opération Nez rouge est constamment à la recherche de bénévoles pour assurer la qualité et le fonctionnement de son service. Depuis l’an dernier, l’inscription des bénévoles se fait facilement, en ligne, via le site web de l’Opération Nez rouge, au www.operationnezrouge.com. Vous désirez vous impliquer sans devoir aller sur la route? Sachez que nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à la centrale d’opération qui est située, depuis 7 ans, dans les locaux de la Commission scolaire de Sorel-Tracy, plus précisément à l’École Saint-Viateur. Vous pouvez aussi faire partie de notre équipe de promotion.



Pour de plus d’informations, vous êtes invité à venir rencontrer le comité organisateur à certaines dates bien précises:



Samedi 19 novembre 2016, de 11 h à 16 h, lors de notre porte ouverte, à la centrale d’Opération Nez rouge (École St-Viateur, 212, rue Guèvremont, Sorel-Tracy);

Dimanche 20 novembre 2015, de 11 h à 13 h, lors de l’arrivée du Père-Noël aux Promenades de Sorel.



Défi-Entreprise

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy lance son tout premier Défi-Entreprises. Vous avez envie d’une activité qui sort de l’ordinaire pour votre entreprise? Participez avec vos collègues à une soirée inoubliable. L’Opération Nez rouge, c’est l’occasion parfaite pour créer des liens et renforcer l’esprit d’équipe. L’entreprise qui aura le plus d’employés participants remportera une publicité pendant une journée à CJSO 101,7 FM et dans le magazine Contacts Affaires.



Partenariat majeur et présidence d’honneur…

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy est ravie de vous présenter sa nouvelle présidente d'honneur: Madame Nathalie Lemay, Chef de service, Communications chez Rio Tinto Fer et Titane : « Je suis fière de représenter Rio Tinto Fer et Titane et d’agir comme présidente d’honneur de la campagne 2016. C’est pour nous une association naturelle entre l’adoption d’un comportement responsable et un raccompagnement en toute sécurité. L’Opération Nez rouge nous permet aussi d’encourager nos jeunes puisque les sommes amassées iront à la Fondation du Cegep de Sorel-Tracy. Ils sont nos travailleurs de demain. »



Cette association touche particulièrement la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Madame Myriam Arpin. «Rio Tinto Fer et Titane est un donateur majeur à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Annuellement, ils supportent nos objectifs. Qu’ils soient aussi à nos côtés pour assurer le succès de l’Opération Nez rouge en tant que partenaire majeur nous touche énormément puisque cette activité rejaillit, effectivement, sur les étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, mais aussi sur toute la population, en général. »



Les commanditaires et partenaires…

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy tient à mettre de l’avant le soutien inconditionnel de ses principaux partenaires locaux, notamment Rio Tinto Fer et Titane, Sylvain Rochon, député de Richelieu, la Commission scolaire de Sorel-Tracy, la Ville de Sorel-Tracy, le Cégep de Sorel-Tracy et Location Kiroule. Ce dernier, aussi commanditaire de la mascotte Nez Rouge, permet à l’équipe de promotion de se déplacer dans les écoles et les «partys» pendant deux mois.



L’organisation désire aussi remercier les nombreux autres partenaires régionaux qui soutiennent la cause année après année. Qu’ils soient en argent, en denrées ou en services divers, les dons sont toujours appréciés. Rappelons l’importante contribution des commanditaires provinciaux, soit la SAAQ ainsi que de Desjardins qui offrira un dollar par participation de bénévole durant toute la campagne à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.



La collaboration des médias est aussi essentielle puisqu’ils sont la voix de l’Opération Nez rouge auprès de la population. Cette année, surveillez davantage la publicité télévisuelle nationale puisque Jean-Marc Mainella, membre du comité organisateur et photographe de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy y apparait. Vous verrez alors que l’Opération Nez rouge, c’est aussi de belles rencontres, du plaisir garanti et des moments mémorables!



Ça commence dans quelques jours!

Pour plus d’informations concernant l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy, contactez la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au (450) 742-6651 poste 2105 ou à fondation@cegepst.qc.ca. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook au www.facebook.com/ONRSorel ou visiter le site Internet d’Opération Nez rouge au www.operationnezrouge.com.