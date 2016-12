Lancement de la première édition du Marché de Noël de Sorel-Tracy

C’est dans une ambiance festive et féérique que le comité organisateur du premier Marché de Noël de Sorel-Tracy a annoncé lors d’une conférence de presse le 14 novembre que l’événement se tiendra du 9 au 11 décembre 2016 au parc Carré Royal.



Le comité organisateur de l’événement est composé de Sylvain Dupuis - Directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, Geneviève Gamache – présidente et fondatrice d’Éklat Vitrail, Isabelle Chartrand – Directrice du Marché urbain Pierre-De Saurel, Dominique Ouellet et Jocelyn Mondou, conseillers municipaux à la Ville de Sorel-Tracy, ainsi que de Roxanne Dugas et Marie-Claude Corbeil – Directrice générale et adjointe à la direction de l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy.



Selon le Regroupement des Marchés de Noël du Québec, un marché de Noël se définit essentiellement comme un marché public hivernal rassemblant des producteurs des domaines de l’agro-alimentaire et/ou des métiers d’arts, associés aux célébrations de Noël et qui se déroule majoritairement en plein air et principalement dans les semaines précédant Noël. Ils sont inspirés des marchés de Noël européens. On y trouve des maisonnettes avec des produits régionaux ou artisanaux et une restauration locale. Les marchés s'accompagnent également d'illuminations de Noël et parfois d'animation, d'attraction et d'ambiance sonore avec une programmation.



Le comité organisateur s’est donc inspiré de cette définition pour le Marché de Noël de SorelTracy. L’événement aura lieu le 9 décembre de 16 h à 20 h, le 10 décembre de 10 h à 18 h et le 11 décembre de 10 h à 17 h. Huit (8) maisonnettes seront décorées pour les festivités et accueilleront une quinzaine d’exposants de la région avec des produits d’artisanats ainsi que des produits agroalimentaires pour dégustations et achats sur place. Tout le long du week-end, il y a aura de l’animation, vente de café et de vin chaud et bien plus.



L’ouverture officielle se fera le vendredi à 17 h 30 avec l’illumination du Marché de Noël, la décoration du sapin des lutins et la présence de Nez Rouge. Bouclette la fée sera présente le samedi à 13 h 30 pour faire bouger les enfants. Le dimanche, les pompiers accompagnés de la Pat’Patrouille feront visiter leur camion. La programmation complète du Marché de Noël sera bientôt diffusée sur le site internet et sur la page Facebook de l’Office de tourisme ainsi que sur le site internet de la Ville de SorelTracy.