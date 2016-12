Portes ouvertes et place à la lecture au Carrefour Naissance-Famille

Dans le cadre de la programmation de la Grande semaine des toutpetits, le Carrefour naissance-famille propose aux parents et enfants de la région une activité lecture et plusieurs journées d’information, et ce, du 21 au 25 novembre 2016.



Le 20 novembre prochain marque la Journée mondiale de l’enfance. Cette année, des partenaires québécois ont mis sur pied la Grande semaine des tout-petits : une occasion parfaite de communiquer et susciter le dialogue sur l’état de bien-être et de développement des tout-petits, de mettre en lumière des acteurs et des actions favorables à leur développement et de sensibiliser et mobiliser l’ensemble de la société incluant le milieu municipal, économique et politique.



« Le Carrefour naissance-famille ne pouvait passer à côté. On voulait absolument prendre part à cette programmation variée qui s’étend sur tout le territoire québécois. On veut permettre au plus grand nombre de familles possible de découvrir ou redécouvrir notre bel organisme. », explique Josée Guay, directrice générale de Carrefour naissance-famille.



Du 21 au 25 novembre, de 9h à 12h, et de 13h à 16h, les portes du Carrefour naissance-famille seront ouvertes à la population désireuse de connaître l’organisme et leurs services. De plus, le 24 novembre, de 13h à 16h, une après-midi animée par la Boîte à livres sera offerte aux parents et enfants. Une animatrice sera présente et donnera vie à de belles histoires.



C’est le rendez-vous hebdomadaire des familles, du 21 au 25 novembre prochain. Informez-vous : 450 743-0359.