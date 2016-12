La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel remercie l’organisme L’Arbre de Joie!

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel tient à remercier les policiers de la Sûreté du Québec MRC Pierre-De Saurel et leurs bénévoles pour la remise d’un montant de 7 500$ qui s’ajoute à la campagne pédiatrie 2016-2018.

C’est lors du lancement de la campagne, à la soirée-bénéfice de la Fondation le 2 novembre dernier, que ce montant a été remis. «Cette belle tradition de l’Arbre de joie se poursuit depuis des années. Puisque les gens ont été très généreux, nous avons décidé de donner une partie des surplus accumulés des années précédentes à La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, étant donné que la nouvelle campagne pédiatrie 2016-2018 rejoint les mêmes objectifs que les nôtres : le bien-être des enfants et l'amélioration de la qualité de vie» mentionne le sergent François Monetta.

L’arbre de joie, qui soutient les familles dans le besoin provenant d’un milieu familial où la situation financière est plus précaire, est un bel exemple de solidarité sociale entre les policiers, les citoyens, les organismes, les commerçants et les médias locaux.

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel est là pour recueillir vos dons et remplir sa mission : supporter l’Hôtel-Dieu de Sorel afin de desservir la population vers l’amélioration de la qualité des soins selon deux axes : l’acquisition d’équipements et de services permettant de soutenir le personnel médical et favoriser l’humanisation des soins, au travers de projets à court, moyen et long terme.