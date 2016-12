À l’occasion de la Grande semaine des tout-petits, la MRC de Pierre-De Saurel remet 14 certifications familles dans la région!

La première édition de la Grande semaine des tout-petits se célèbre du 20 au 26 novembre et, pour l’occasion, la MRC de Pierre-De Saurel a décidé de remettre près d’une quinzaine de reconnaissances CERTIFIÉ Famille à des organisations de la région. Des organisations reconnues comme étant des milieux accueillants et adaptés aux familles.

En effet, CERTIFIÉ Famille est une reconnaissance de la MRC de Pierre-De Saurel, initié par le Comité régional de la Famille et des aînés, visant à encourager le développement et le maintien d’un environnement adapté aux familles de la région. On compte présentement près d’une trentaine de milieux certifiés sur le territoire!

À cela s’ajoute les 14 nouveaux CERTIFIÉS de cette année, qui sont :

Promenades de Sorel Certification DIAMANT

Carrefour naissance-famille Certification DIAMANT

Boutique Kokette Certification OR

Pharmacie Jean Coutu (Sorel) Certification OR

Pharmacie Jean Coutu (Tracy) Certification OR

Boutique Turlututu Certification OR

Centre communautaire Chapdelaine Certification OR

Resto Tracy Certification ARGENT

Parc régional des Grèves (2 postes d’accueil) Certification ARGENT

Camping Domaine des Érables Certification ARGENT

Biophare Certification BRONZE

SABL Maison du Marais Certification BRONZE

Centre visuel Hélène Fournier Certification BRONZE

Un milieu CERTIFIÉ Famille signifie que l’endroit est, en premier lieu, accueillant envers les familles, mais aussi, tout dépendant du niveau de certification obtenue, adapté pour celles-ci que ce soit par la présence d’un stationnement réservé aux familles, de toilette accessible aux clients, d’une table à langer, ou simplement un accueil favorable aux mères allaitant, une rampe d’accès facilitant la venue en poussette, etc.

La Grande semaine des tout-petits était l’occasion tout indiquée pour souligner les efforts des organisations. Cette semaine, initiée par Avenir d’enfants, est une occasion pour, entre autres, mettre en lumière des acteurs et des actions favorables au développement des tout-petits.

Au niveau local, l’organisme Voir grand pour nos petits, en partenariat avec la MRC, ont décidé d’offrir un hommage à l’ensemble des élus du territoire par le biais des familles d’ici. Celles-ci remercient chaleureusement leurs municipalités quant aux actions posées pour améliorer la qualité de vie des familles dans une vidéo.

L’installation de nouveaux modules de jeux, de jeux d’eau, de coffre à jouets communautaires, l’offre de loisirs, les fêtes familiales, la création d’un parc multigénérationnel, la mise en place d’un corridor scolaire, d’un service de garde et des subventions pour l’achat de couches lavables sont quelques actions qui sont particulièrement appréciées par les familles et qui facilitent grandement leur vie. Un signe que les municipalités jouent un grand rôle dans le quotidien des familles! La vidéo peut être visionnée sur la page Facebook de la MRC.

CERTIFIÉ Famille

Les entreprises, organisation ou même les événements qui veulent en savoir plus sur la certification peuvent communiquer avec la personne responsable de la Politique familiale régionale au 450 743-2703, poste 230, ou par courriel à certifiefamille@pierredesaurel.com.