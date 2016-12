Une parade de VTT au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel souhaite appuyer l’initiative philanthropique de monsieur Yves St-Pierre et du Club de VTT Les Vagabonds du Bas-Richelieu, qui ont mis sur pied le défilé annuel de VTT dans le but d’amasser des dons qui seront entièrement attribués au département d’oncologie de l’Hôtel-Dieu de Sorel. L’activité se tiendra le 4 décembre 2016 dès 10 h 30. Le coup d’envoi aura lieu au Restaurant Ti-Ken sur le boulevard Fiset à Sorel-Tracy. Monsieur St-Pierre et des dizaines d’autres défileront dans les rues, sur leur VTT, afin d’appuyer la lutte contre le cancer.

Le parcours du défilé débutera au Restaurant Ti-Ken en direction du boulevard Poliquin (vers Ste-Anne-de-Sorel) jusqu’à la Halte des 103 Îles — retour via la rue du Quai — avenue de l’Hôtel-Dieu jusqu’au Carré Royal — arrêt et dîner – 13h30 départ rue du Roi – pont Turcotte — Marie-Victorin — boul. de la Mairie — chemin Saint-Roch- pont Turcotte et retour au point de départ soit au Restaurant Ti-Ken.

Les personnes désirant appuyer l’initiative de monsieur St-Pierre en participant au défilé peuvent communiquer au 450-880-0778. À noter qu’il n’est nullement nécessaire d’être membre du Club de VTT du Bas-Richelieu pour participer à cet évènement. La population est invitée au Carré Royal dès midi pour encourager les participants et donner généreusement pour la cause.

La Fondation rappelle que tous peuvent donner lors de cette activité. Pour tout don de 20 $ ou plus, vous recevrez un reçu fiscal. La Fondation remercie chaleureusement monsieur St-Pierre pour son initiative et souhaite une bonne randonnée à tous les participants.