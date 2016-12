Un succès sur toute la ligne pour la fête de noël organisée par les partenaires de la petite enfance

Dimanche dernier a eu lieu la Fête de Noël des familles de la MRC Pierre-De Saurel au centre culturel de Sorel-Tracy. Cet événement, qui fut couronné de succès, a permis à plus de 200 enfants de profiter d'un après-midi magique en compagnie du Père Noël, du lutin et de la fée des étoiles. Une journée teintée de joie et de solidarité.



De plus, une foule d'activités attendait les familles: jeux gonflables, kermesse et la boîte à livres. « La fête de Noël était exclusivement offerte aux familles de la MRC Pierre-De Saurel fréquentant les organismes membres de la Table petite enfance, dont le Carrefour naissance-famille,

L’Orienthèque, La Porte du Passant, Le Groupe de ressources techniques en habitation (GRTH) et plusieurs autres. », précise Josée Guay, directrice générale du Carrefour naissance-famille et membre du comité organisateur de l’événement.



« On a été victime de notre succès. Nous avons inscrit près de 250 enfants et on ne s’attendait pas à une telle popularité. Ça ne fait que confirmer que la demande est là. Les familles de notre région ont besoin plus que tout de vivre une journée comme celle-ci, où les enfants jouent entre eux et où les parents échangent avec d’autres familles, dans l’esprit magique des fêtes.»



Le tout a été rendu possible grâce au comité organisateur (Carrefour naissance-famille, GRTH, L’Orienthèque et Local Familles), ainsi qu’aux nombreux collaborateurs : Caisse Populaire Desjardins Pierre-de Saurel, Librairie Marcel Wilkie, Chevaliers de Colomb, Table intersectorielle petite enfance, Sylvain Rochon député, Table de concertation Jeunesse, Service alimentaire Gordo, Ville de Sorel-Tracy ainsi que la MRC Pierre-De Saurel).