Fondation des amis de la bonne entente: Don de 500 $ à La Traversée

La Fondation des amis de la bonne entente (FABE) est fière d'annoncer la remise d'un don de 500 $ à La Traversée.

La mission de cet organisme est d'offrir à la personne en difficulté ou suicidaire, ainsi qu’à ses proches, des possibilités de communication et d’expression de leurs souffrances et de leurs inquiétudes. Avec respect et compréhension, La Traversée offre à la personne de clarifier sa situation, lui permettant ainsi de prendre le recul nécessaire pour retrouver l’espoir.

Depuis 2002, La Traversée - Centre de crise, offre accueil, écoute et hébergement pour les gens vivant des difficultés ou une crise suicidaire. Elle assure un soutien à la population de la MRC Pierre-De Saurel en prévention du suicide, en intervention de crise et en postvention.

La FABE tient à vous informer que son prochain petit-déjeuner, prévu le 30 avril 2017 avec M. Pierre Bruneau comme conférencier sur le thème de : « L'engagement plus nécessaire que jamais », se déroulera à la salle Jani-Ber. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets auprès des membres du CA de la FABE.

Le conseil d'administration de la FABE profite par ailleurs de cette occasion, pour souhaiter à toute la population de la grande région de Sorel-Tracy, un très joyeux temps des Fêtes. De même, la FABE souhaite à tous et à toutes, individuellement, une excellente santé pour 2017, le bien le plus précieux.

Fondée en 1972, la Fondation des amis de la bonne entente (FABE) est un organisme de charité. Sa mission historique est : « Aider notre prochain en fraternisant autour d’une bonne table tout en écoutant une bonne causerie ».

Depuis 2007, la FABE a distribué plus de 61 600 $.