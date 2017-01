Une autre belle saison pour l’Opération Nez rouge de Sorel-Tracy!

Il y a quelques jours à peine, se concluait la 27e campagne de l’Opération Nez rouge à Sorel-Tracy. Au total, 989 raccompagnements ont été réalisés sur tout le territoire de la MRC Pierre-de Saurel et dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, soit 29 de plus que l’an dernier. La campagne 2016 a débuté le 25 novembre 2016 et elle s’est terminée en même temps que les premières lueurs de la nouvelle année, le 1er janvier 2017, vers 5h30 du matin, en raison de la forte demande.

Près de 290 bénévoles se sont inscrits cette année pour donner de leur temps et pour assurer la qualité du service, ce qui constitue un autre record d’inscription pour l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy depuis sa création. Une augmentation qui réjouit la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, madame Myriam Arpin : « Depuis l’an dernier, les gens peuvent facilement s’inscrire en ligne et ça les incite davantage à tenter l’expérience. Nous voyons de nouveaux visages apparaitre et c’est merveilleux parce qu’on sent que la relève est là, même chez les plus jeunes. Il n’est plus rare de voir des groupes d’amis de moins de 25 ans et des jeunes qui viennent tout juste d’avoir 18 ans. Ça apporte un dynamisme incroyable dans notre équipe ». Le visage de l’Opération Nez rouge change tranquillement à Sorel-Tracy: « Avant, nous avions moins de bénévoles mais ils venaient plus souvent. Maintenant, les nouveaux bénévoles participent en moyenne à une ou deux soirées avec leurs collègues, leurs familles ou leurs amis. À leur tour, ils amènent de nouvelles personnes. C’est très bien aussi puisque c’est comme ça qu’on assure la pérennité du service, ajoute Myriam Arpin.

Même si le nombre d’inscriptions a augmenté, il n’en demeure pas moins que l’Opération Nez rouge aurait eu besoin de plus de bénévoles à certaines dates charnières : « Le 24 décembre, par exemple, nous aurions pu faire plus 100 raccompagnements. Nous en avons complété seulement 50 parce que nous n’avions que 6 équipes sur la route. En revanche, le 16 décembre, nous avions 17 équipes et nous avons pu réaliser 118 raccompagnements. L’Opération Nez rouge, c’est un service qui est fait par la communauté et pour la communauté, il faut toujours garder ça en tête. Plus nous avons de bénévoles, plus nous pouvons effectuer des raccompagnements, surtout en période de pointe », mentionne Myriam Arpin.

Les utilisateurs de l’Opération Nez rouge ont été très généreux encore une fois : « Bien que le service soit entièrement gratuit, les gens peuvent faire un don. Ils savent de plus en plus que les bénéfices de la campagne profitent entièrement aux jeunes d’ici puisque c’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui l’organise à Sorel-Tracy. Ils sont toujours très heureux de donner car ça fait la différence dans la vie de quelqu’un », dit Myriam Arpin. Le montant total des profits de l'édition 2016 de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy sera connu le mardi, 7 février prochain, lors du traditionnel «5 à 7 » des bénévoles qui aura lieu au Cégep de Sorel-Tracy.

L'Opération Nez rouge et son maître d’œuvre, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, souhaitent remercier tous les bénévoles pour leur précieuse collaboration, les clients qui ont opté pour le service de raccompagnement durant le temps des Fêtes, les généreux commanditaires de la région, sans oublier la présidente d’honneur de cette 27e édition, madame Nathalie Lemay, Chef de service, Communications chez Rio Tinto Fer et Titane. Il faut également souligner l’implication majeure du comité organisateur qui collabore à l’organisation de la campagne pendant l’automne et qui passe toutes les nuits à la centrale d’opération. Sans eux, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ne pourrait avoir le succès escompté année après année.

Pour revoir, en images, les meilleurs moments de la campagne 2016, rendez-vous sur notre page Facebook au www.facebook.com/ONRSorel.