Des ateliers de développement pour tous les âges au Carrefour Naissance-Famille

Le Carrefour naissance-famille est l’organisme par excellence en matière de programme de stimulation 0-4 ans. Étant donné la popularité de ces ateliers, l’organisme rappelle à la population que la période d’inscription est en cours et que les places sont limitées.



Le Carrefour naissance-famille a pour mission de promouvoir la qualité de vie des familles ayant des enfants âgés entre 0 et 17 ans, particulièrement durant les douze premières années de vie de l’enfant, en stimulant et soutenant l’entraide entre les familles avant, pendant et après la naissance et en contribuant à l’information et l’éducation de la population en matière de périnatalité, enfance et famille.



Parmi la programmation hiver et printemps 2017, on y retrouve les ateliers de développement 06 mois, 6-12 mois (COMPLET), 12-24 mois, 2 ans et 3 ans. Ce sont 8 rencontres, (à l’exception du 12-24 mois, qui en compte 12) à raison de 2 heures par semaine en compagnie des parents. Catherine Parenteau, intervenante communautaire au Carrefour naissance-famille, précise que ces ateliers sont nécessaires. « Avec le rythme de vie effréné que les parents ont aujourd’hui, passer un moment privilégié avec un seul enfant est rare. C’est pourquoi nous avons bâti ces ateliers sur mesure, où le parent peut vraiment se consacrer entièrement à son enfant pendant 2 heures. »



Les intervenants sur place amènent les enfants à travailler sur leur développement global, par le biais de plusieurs thématiques dont les arts, l’alimentation, les exercices moteurs, la stimulation du langage, en plus d’offrir divers thèmes de discussion tels l’exploration, les crises, etc.



0-6 mois : À partir du 25 janvier, de 13h30 à 15h30.

6-12 mois : COMPLET

12-24 mois : À partir du 16 janvier, de 9h à 11h.

2 ans : À partir du 2 février, de 9h à 11h.

3 ans : À partir du 20 avril, de 9h à 11h.



Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au Carrefour naissance-famille au 450 743-0359.