Une autre millionnaire grâce à Célébration 2017

Mme Lorraine Lafond Dionne, résidente de la Montérégie, a mis la main sur un lot maison de 1 000 000 $ à la suite du gala Célébration 2017 du 15 janvier.

Mme Lafond Dionne a reçu son billet Célébration 2017 en cadeau. Tôt le lendemain du gala, le conjoint de la chanceuse n’arrivait pas à dormir et a donc vérifié les résultats sur Internet. En entendant du bruit dans la pièce voisine, Mme Lafond Dionne s’est levée et est allée retrouver son conjoint. Lorsqu’elle a vu les billets devant lui, elle s’est exclamée : « Est-ce que j’ai gagné un char? » Il lui a simplement répondu : « Un peu plus! »



Le billet avait été achété chez Métro de l'avenue Plaza à Sorel-Tracy.