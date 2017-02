Le sergent David Castonguay s'implique dans sa communauté

Le 19 février dernier, le sergent David Castonguay du poste de la MRC Pierre-de-Saurel, qui est propriétaire du centre CrossFit Nicolet a organisé une compétition amicale de crossfit avec des aspirants-policiers de l’ENPQ (École nationale de police Québec) afin d’amasser des fonds pour deux organismes, soit «La Maison La Nacelle», qui est une est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfant située à Nicolet et «La Vigile», qui vient en aide aux personnes vivant diverses souffrances psychologiques tels que les dépendances, la dépression, l’anxiété, le deuil, etc.

Lors de cette journée, vingt aspirants-policiers de la 179e cohorte ont pris part à cet entraînement. Suite aux épreuves, deux équipes ont terminé à égalité, dont trois des quatre finalistes sont des fils de membres de la Sûreté du Québec.



Les dons récoltés lors de cette compétition, totalisant 650$, ont été remis aux deux organismes.



Félicitations à tous les participants et au sergent David Castonguay pour cette belle implication dans la communauté. Propriétaire de ce centre depuis près de 3 ans, il s’investit et aide financièrement différents organismes du milieu de diverses façons, notamment par cette compétition et par des levées de fonds.



Sur la photo : Le sergent Castonguay (à droite portant le chandail noir avec l’écusson jaune), des aspirants-policiers de la 179e cohorte ainsi que quelques bénévoles de cet événement..