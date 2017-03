2e édition du Brunch bagatelle au profit de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy organise la 2e édition de son Brunch bagatelle, qui aura lieu le dimanche 19 mars 2017, dès midi, à l’Annexe, au 25A rue Roi, à SorelTracy. Cette matinée débutera avec un mimosa, ou un bon café, et se terminera sur la piste de danse au son des plus grands « hits »! Nous proposerons aussi à nos invités une version réinventée d’un menu de cabane à sucre, comme seuls les chefs du Restaurant Le Fougasse peuvent le faire! Tartare, pâté chinois déjeuner, popcorn d’oreilles de crisse, crêpes soufflées, flanc de porc, pain perdu, etc. Ce ne sont que quelques exemples afin de faire saliver les palais les plus fins.



Après le repas, monsieur Louis Plamondon, député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel, animera son célèbre tirage de grands vins, pour le plus grand plaisir de tous. Madame Geneviève Thibault, sommelière réputée de la région, sera aussi sur place pour donner des informations sur les bouteilles de vin à gagner.



Cette activité permettra d’amasser des fonds pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui récompense l’excellence, la persévérance et l’expérience scolaires par des remises de bourses, sans compter qu’elle vient en aide aux étudiantes et aux étudiants démunis, en plus de contribuer au développement technologique du Collège.



Les invités de l’an dernier en parlent encore. Soyez de la fête, vous aussi, cette année! Les places sont limitées. Pour l’achat de billets (50,00 $ chacun, 30$ enfants de moins de 12 ans), rendez-vous à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est située dans le Cégep de Sorel-Tracy ou au Restaurant Le Fougasse. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous, en composant le 450-7426651, poste 2105, ou par courriel à fondation@cegepst.qc.ca. Nous sommes aussi sur Facebook.