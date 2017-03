Comment stopper le déchaussement des dents et que faire pour le soigner ?

Maladie, facteur génétique ou mauvaise hygiène font partie des origines possibles d'un déchaussement des dents. Dans tous les cas, il est plus que recommandé de traiter le problème à temps.

Qu'est-ce qu'un déchaussement des dents ?

Le déchaussement se traduit par une diminution de la taille de l'os alvéolaire qui entoure et maintient la dent sur l'arcade maxillaire. Certaines maladies (osseuse ou gingivale par exemple) et une hygiène bucco-dentaire inappropriée favorisant l'accumulation de plaque dentaire et de tartre peuvent provoquer un déchaussement des dents (dans 80% des cas).

En cas de régime alimentaire riche en sucres et alcool décuplé par la consommation de tabac, il est d'autant plus important de céder à une stricte hygiène bucco-dentaire.

Je me brosse régulièrement les dents et pourtant je subis un déchaussement !

Dans certains cas, environ 20%, l'origine d'un déchaussement peut aussi être :

génétique

consécutive à un traitement orthodontique

de mauvais réflexes (brossage trop appuyé, usage impropre de cure-dents, etc.)

Repérer un déchaussement à temps

Les premiers symptômes d'un déchaussement sont saignement, douleur et gonflement des gencives qui proviennent d'une gingivite. Il est alors conseillé, en cas d'apparition d'un de ces phénomènes, d'aller au plus vite chez le dentiste pour constater le problème.

La gingivite étant provoquée par l'accumulation de bactéries pathogènes, elle peut être traitée à temps. Suivent les risques de parodontite puis de déchaussement de la dent, un peu comme si une chaussette glissait le long de la cheville en perdant son pouvoir élastique de maintien.

Stopper le déchaussement des dents

Le risque est de faire apparaître la racine de la dent et au final de la perdre ou au minimum de provoquer de désagréables et douloureuses sensations.

Pour stopper le déchaussement, il est impératif de consulter rapidement un dentiste pour traiter le problème et éviter qu'il ne réapparaisse. La consultation est d'autant plus recommandée si le déchaussement est d'origine génétique (antécédents familiaux) ou consécutif à un une orthodontie.

Soigner le déchaussement

La palette de soins à disposition du dentiste se compose comme suit :

détartrage (pour éviter que les bactéries atteignent l’os)

prendre régulièrement des mesures (afin de suivre l’évolution du déchaussement)

une fourniture d'instructions d’hygiène spécifiques

en dernier recours, une solution chirurgicale (à l'aide de fil à recoudre)

Vous constaterez que mieux vaut ne pas trop attendre, car les soins se compliquent au fur et à mesure que le temps passe.